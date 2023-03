Le taux de chômage s’est établi à 4,1 % au Québec

L’emploi au Québec a peu varié en février, le taux de chômage s’établissant ainsi à 4,1 %, soit près du creux record de 3,9 % enregistré en janvier 2023 et novembre 2022.

Ainsi, une légère baisse de l’emploi a été enregistrée dans la province (-15 500; -0,3 %). Le nombre d’emploi à temps plein a également baissé (-30 000; -0,8 %).

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec qu’on voit le taux de chômage le plus bas (1,9 %). «Il s'agit du taux le plus faible de toutes les régions métropolitaines de recensement au Canada et d'une baisse de 0,5 point de pourcentage au cours du mois [la moyenne mobile de trois mois]», a indiqué Statistique Canada.

Du côté de la RMR de Montréal, l’emploi a peu varié, puisque le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 5,0 %.

À l’échelle nationale

Au Canada, l’emploi est demeuré stable enregistrant une légère hausse de 22 000 (+0,1 %). Le taux de chômage pour sa part est resté le même à 5,0 %. Notons que l’emploi au pays est à la hausse depuis septembre 2022.

Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 31 000 (+0,2 %), tandis qu’on a constaté une baisse du côté des emplois à temps partiel (-9300; -0,3 %). Ainsi, on compte 16 468 postes à temps plein et 3586 postes à temps partiel au pays en février.

Les secteurs des soins de la santé et de l’assistance sociale (+15 000; +0,6 %), de l’administration publique (+10 000; +0,9 %) et des services publics (+7500; +5,0 %) ont tous connu des hausses.

Si l’emploi a peu varié chez les adultes du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans) et chez les jeunes (15 à 24), il a continué son augmentation chez les personnes âgés (55 à 64 ans). «[Il] a progressé de 25 000 (+0,7 %) en février, poursuivant une forte tendance à la hausse amorcée en août 2022», a précisé l’agence fédérale.