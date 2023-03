Neuf mois de prison pour avoir menacé Legault et Trudeau

L’homme de Joliette qui avait menacé de mort les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau dans des vidéos haineuses en avril dernier a écopé de neuf mois de prison lors de son récent passage devant les tribunaux.

«Il n’y a rien de banal d’ainsi menacer des gens qui se dévouent pour le bien public. Il n’y a rien de banal d’inciter de nombreux auditeurs à prendre les armes et de dormir avec une arme chargée sous son lit», a déclaré le juge Normand Bonin dans une décision rendue le 21 février dernier.

André Tisseur a plaidé coupable d’avoir proféré une menace de causer la mort et a reconnu avoir eu en sa possession une arme à feu, trois armes à impulsions électriques et des munitions de calibre 22. Après une thérapie de plusieurs mois, il devra passer les neuf prochains mois derrière les barreaux.

«Le goût de tuer»

Dans des vidéos diffusées en mars et avril 2022, le quinquagénaire s’en prend à plusieurs membres du gouvernement, dont les premiers ministres du Québec et du Canada. Parmi ses propos entrecoupés de blasphèmes, on retrouve par ailleurs des références à la manipulation des médias, aux vaccins et à la 5G.

«Pourquoi eux ont eu le droit de tuer nos aînés? Nous, on n’a pas le droit de les éliminer, ce monde-là? [...] Sortez vos armes et réveillez-vous!», invite-t-il dans une vidéo datant du 18 mars.

Au total, au moins quatorze «missives» ont été partagées sur les réseaux sociaux de l’accusé sur une période d’un mois. Au fil des semaines, le ton d’André Tisseur devient de plus en plus agressif, menaçant.

«On va vous injecter de quoi dans le corps. Vous allez crever, comme vous avez fait à tout le monde ! [...] Tu ne sais pas comment ce qu’il y a de la rage en dedans de moi, de la rage saignante, pis vous allez tous y goûter », menaçait-il le 26 mars.

«Les amis, j’ai un sentiment de meurtrier. J’ai le goût de tuer le gouvernement au complet [les] rapaces, des pourris. Qu’ils ne s’approchent pas de moi parce que je vais donner tout ce que je peux!», confiait-il presque deux semaines plus tard, le 11 avril.

Peine exemplaire

Dans sa décision, le juge Bonin a rejeté les propositions communes de la défense et de la poursuite, qui avaient suggéré une sentence suspendue et 100 heures de travaux communautaires, puis proposé une peine équivalant au temps purgé et deux ans de probation.

Même si l’accusé affirme qu’il n’aurait pas passé à l'action, le Tribunal ne peut pas ignorer le fait qu’il a non seulement fait appel aux armes, mais « qu’il avait chez lui des armes prohibées et une arme chargée dans un contexte où il était sous ordonnance d’interdiction d’arme à feu », pense le Magistrat.

Dès l’âge de la majorité en 1982 et jusqu’en avril 2022, André Tisseur a traîné un lourd passé judiciaire. Au total, vingt-sept antécédents criminels apparaissent à son dossier, comprenant des menaces, des voies de fait et des infractions reliées aux armes à feu.

En condamnant l’accusé à neuf mois de prison, le juge espère dissuader ceux qui voudraient à l’avenir proférer des menaces sur les réseaux sociaux. « Il ne doit pas y avoir de tolérance pour des menaces dans un contexte de large incitation à la violence », affirme-t-il.

En plus d’une probation de deux ans à la suite de sa libération, André Tisseur ne pourra plus communiquer avec les élus ni en faire mention dans les médias ou les réseaux sociaux, et ce, pour une période d’au moins un an. Il lui sera également interdit de posséder des armes, de même que de publier des messages haineux sur ses plateformes.