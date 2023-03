Plus de 507 000 patients pris en charge

Plus de 507 000 personnes ont pu s’inscrire auprès d’un médecin de famille dans la dernière année, a dévoilé Québec vendredi.

La Fédération des médecins omnipraticiens et le ministère de la Santé sont ainsi parvenus à dépasser leur objectif de prise en charge de patients un mois plus tôt que prévu.

«On est très fiers, tous les deux, de dire qu’on visait d’avoir 500 000 prises en charge pour le 31 mars 2023 quand on a signé l’entente en mai dernier, et aujourd’hui, de vous dire qu’un mois à l’avance, on a déjà dépassé le 500 000 . Nous deux, on est content. Ça s’est fait dans un climat de collaboration», a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en compagnie du Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, lors d’une entrevue avec le journaliste de TVA Nouvelles Alain Laforest.

Ce «symbole majeur» de l’amélioration du réseau de la santé, selon l’expression de M. Dubé, a été rendu possible grâce à diverses améliorations dans le réseau pour le rendre plus accessible et permettre aux médecins de voir plus de patients.

Malgré tout, il reste toujours quelque 600 000 Québécois sur la liste d’attente pour avoir un médecin de famille.

«C’est beaucoup, mais ces patients-là ont quand même un accès. S’ils ont besoin d’un rendez-vous médical, ils vont en avoir un», a répondu le Dr Amyot.