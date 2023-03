Quatre vétérans ont été incités à demander l'aide médicale à mourir

Quatre vétérans ont été incités à recourir à l’aide médicale à mourir (AMM) par un employé d’Anciens combattants Canada (ACC), a révélé un rapport rendu public vendredi.

Selon ACC, il s’agirait de quatre cas isolés lors desquels un employé aurait eu des conversations inappropriées au sujet de l’AMM.

L’enquête a été mise en branle en juillet 2022 lorsqu’un vétéran a déposé une plainte alléguant qu’un employé de l’ACC aurait mentionné le sujet de façon inapproprié. «Le vétéran a allégué que l’employé avait également mentionné avoir fourni des renseignements sur l’AMM à un autre vétéran», peut-on lire dans le rapport.

C’est en analysant les dossiers des autres vétérans avec qui l’employé a parlé qu’ACC a découvert que l’AMM avait été abordée de manière inappropriée avec trois autres vétérans.

«Comme je le dis depuis le tout début, ce qui est arrivé à ces vétérans est absolument inacceptable. Le rapport confirme clairement que ces quatre cas ne concernaient qu’un seul employé et nous avons redirigé l’affaire vers la Gendarmerie royale du Canada [...] Les vétérans peuvent être assurés qu’ACC est toujours disponible pour répondre à leurs besoins de façon respectueuse et empreinte d’empathie», a déclaré le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, par voie de communiqué.

Ce dernier a affirmé dans une déclaration publique qu’il ne s’agit pas d’un problème généralisé et systémique au sein du ministère et que l’employé en question n’est plus à l’emploi d’ACC.

«Ses actions ne reflètent en rien le travail des centaines d’autres employés qui, chaque jour, s’occupent des vétérans avec bienveillance, compassion et respect», a-t-il ajouté précisant que son ministère prend des mesures pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.