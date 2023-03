Relâché par erreur, un détenu dangereux est maintenant en fuite en Ontario

La police de Hamilton recherche un détenu après qu’il a été «indûment relâché» il y a une semaine de la prison de Barton, en Ontario.

La police a annoncé jeudi par voie de communiqué qu’elle avait été avertie le 7 mars que Shawn Delaney, 45 ans, avait été relâché le 3 mars dernier, avant d’avoir purgé sa peine complète au centre de détention Hamilton-Wentworth, selon «The Hamilton Spectator».

Ce malentendu serait dû à une «erreur administrative».

Delaney est depuis illégalement dans la nature, bien conscient de l’erreur, et prend donc soin d’éviter la police.

La police a également déclaré que le délai entre la sortie du détenu et l’annonce officielle s’expliquait par une mesure de précaution, ne voulant pas alerter le détenu qu’elle était à sa poursuite.

Delaney avait été condamné pour «des crimes violents et non violents», et est considéré comme une menace pour la population, a précisé la police aux médias locaux.