Soins esthétiques : «Marie-Claude peut bien faire ce qu’elle veut»

Marie-Claude Savard a recours à des soins médicaux esthétiques depuis des années et «il n’y a rien de honteux là-dedans». À quelques jours de la sortie publique de Guylaine Tremblay dénonçant les commentaires dégradants qu’elle a reçus au sujet de son apparence physique, l’animatrice veut faire tomber les tabous.

Cette dernière, qui a passé la soirée sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers», vendredi soir, a répondu sans gêne aux questions de Stéphan Bureau concernant les traitements médicaux esthétiques auxquels elle a recouru, dévoilant même le montant qu’elle investit annuellement pour son confort.

«Marie-Claude peut bien faire ce qu’elle veut», a défendu Benoit Dutrisac.

«Les femmes sont toujours attaquées [sur leur apparence physique]», a-t-il ensuite rappelé, soulignant au passage l’incongruité des doubles standards auxquelles elles sont confrontées quotidiennement.

«Va falloir en revenir un moment donné. J’ai eu des broches en secondaire 1, j’ai un magnifique sourire et personne en fait de cas», a rétorqué Biz.

«D’avoir le choix de poser les gestes que tu veux poser et de faire ce que tu veux faire, c’est ça l’important, et d’enlever la notion de jugement», a de son côté répondu l’animatrice à Guy Nantel, qui défendait son choix d’avoir refusé une greffe de cheveux et de ne jamais avoir eu de traitement orthodontique.

«Chaque personne [qui fait un traitement médico-esthétique] le fait pour des raisons très complexes et multiples auxquelles on ne peut pas répondre», a pour sa part lancé Judith Lussier, précisant que l’apparence des femmes était de toute façon, qu’elles aient ou non recours à ce type de traitement, sévèrement jugée.

L’émission «Le monde à l’envers» est présentée chaque vendredi, en direct, sur le coup de 20 h.