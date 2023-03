Son nouveau visage après 800 morsures de chiens

Incroyable histoire de courage. Une jeune femme qui a été défigurée par deux chiens qui lui ont infligé 800 morsures dévoile son nouveau visage au terme de 18 opérations.

Jacqueline Durand n’oubliera jamais la veille de son 22e anniversaire en décembre 2021.

La première fois qu’elle avait rencontré les deux chiens qu’elle devait garder, Lucy, un berger allemand et Bender, un pitbull mélangé avec un boxeur, ils lui avaient semblé gentils.

Toutefois, quand la jeune femme a franchi le seuil de la maison du couple où elle devait s’occuper de Lucy et Bender, les deux molosses se sont jetés sur elle.

Gracieuseté Jacqueline Durand

Les policiers ont découvert Jacqueline, car une alarme s’est déclenchée en raison de la porte d'entrée du domicile restée ouverte. L’attaque a duré plus de 30 minutes, car les chiens étaient tellement agressifs qu’ils présentaient trop de risques pour les agents de police.

«Quand j'ai senti la peau de mon visage pendre, j'ai pensé que j'allais mourir», a déclaré la jeune femme.

Jacqueline a été mutilée et mordue plus de 800 fois. Les chiens enragés lui ont arraché le nez, les oreilles, les lèvres et les joues. Elle a été mordue jusqu’aux os. Son corps porte aussi de nombreuses traces de morsures.

Jacqueline Durand avant son horrible attaque

Les parents de Jacqueline ont fait savoir qu’elle a dû être réanimée à plusieurs reprises sur la table d’opération et a été placée dans le coma durant une semaine.

La jeune Américaine a dû se soumettre à de nombreuses chirurgies de reconstruction faciale depuis l'attaque. Jacqueline est sortie de l’hôpital deux mois après y avoir été admise.

Il y a trois mois et demi, elle en était à sa 18e intervention.

Elle partage son histoire sur les médias sociaux. Quelque 104 000 personnes la suivent dans son courageux périple sur Instagram. Elle souhaite ainsi inspirer les gens et les sensibiliser aux dangers des chiens.

Jacqueline semble toujours aimer les chiens malgré l’horreur qu’elle a vécue. On la voit en photos avec d’adorables chiens aux yeux doux.

TVA Nouvelles d’après Daily Star