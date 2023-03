Britney toujours obsédée par Justin!

En privé, Sam Asghari a demandé à sa femme de tirer enfin un trait sur son histoire avec Justin Timberlake. Pas sûr que Britney Spears l’écoute pour autant...

En s’attaquant récemment à Alyssa Milano, Britney Spears a réveillé de vieilles blessures du passé. La chanteuse a accusé l’actrice de Charmed d’intimidation pour avoir osé s’inquiéter de sa santé mentale sur Twitter.

«Ça m’attriste de voir des choses sur moi qui viennent de la part de gens qui ne me connaissent pas!» a dénoncé Britney. Sauf que la vraie raison pour laquelle l’interprète de Toxic s’en est prise à Alyssa Milano est sans doute ailleurs.

D’après une source, Britney n’a toujours pas digéré le fait qu’Alyssa lui ait «piqué» Justin Timberlake juste après leur rupture, en 2002.

«Ça l’a vraiment contrariée», rappelle cette source dans le magazine britannique Closer. Cependant, il y en a un autre que toute cette histoire dérange aujourd’hui. Il s’agit de Sam Asghari, qui n’apprécie pas vraiment ce règlement de comptes pour une affaire remontant à plus de 20 ans!

«En voyant Britney ressortir un ancien tweet d’Alyssa, Sam a réalisé à quel point elle était encore obsédée par Justin», explique la même source.

Un mari à bout

Britney a admis dans une entrevue qu’elle n’oubliera jamais l’homme qui lui a fait perdre sa virginité.

«Je l’aimerai toujours. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur, avait-elle dit peu après leur rupture. Je pensais vraiment que j’allais finir ma vie avec lui.»

Sauf qu’aujourd’hui, Britney est mariée à Sam et celui-ci vit très mal l’obsession de sa femme pour Justin. «Il a dit à Britney que ça le rend vraiment mal à l’aise quand elle parle de Justin et il lui a demandé d’arrêter de le faire», rapporte la source.

Sera-t-il entendu? Rien n’est moins sûr. «Quand elle se sent perdue et déprimée, Britney dit qu’elle aimerait voir Justin revenir dans sa vie, même en simple ami», poursuit la source. Vu son état de détresse actuel, on peut imaginer qu’elle pense encore très souvent à son ex...