«Ce métier a eu un impact sur ma vie» - Pascale Bussières

À l’âge de 13 ans, Pascale Bussières a été repérée par Micheline Lanctôt pour incarner Chantal dans Sonatine. Quarante ans plus tard, l’actrice évolue toujours dans ce métier qui l’a choisie. Nous l’avons rencontrée à l’occasion de la sortie du thriller psychologique de Guy Édoin intitulé Frontières, dans lequel elle campe une mère qui souffre d’un choc post-traumatique.

Pascale, comment décrirais-tu ton personnage de Diane dans Frontières? C’est une femme forte, qui en mène large. Elle vit à la ferme et a un rapport assez frontal aux éléments. Dans ce thriller psychologique, on entre dans sa psyché à un moment critique de sa vie. Elle est en état de choc après avoir vécu un trauma. Elle a mis toutes sortes de choses en branle pour survivre à ce qui lui semble insurmontable, mais un point de rupture l’amènera à confronter la réalité.

Tu es accompagnée d’une impressionnante brochette d’actrices...

Oui, des actrices formidables qui jouent les sœurs (Marilyn Castonguay et Christine Beaulieu) et la mère (Micheline Lanctôt) de mon personnage. J’étais ravie quand j’ai pris connaissance du casting. Le film porte sur la force sororale, sur la tribu qui se resserre à un moment critique; c’est l’un des thèmes majeurs de Frontières. Nous avons tourné sur la terre du réalisateur, Guy Édoin. J’habite la région, Micheline aussi. J’étais heureuse de la retrouver.

À tes débuts, c’est ta mère qui t’a proposé de passer l’audition pour Sonatine. Avait-elle pressenti que tu te destinais au jeu?

Ma mère avait entendu une annonce à la radio. Elle n’a pas pressenti que je me destinais à ce métier, mais comme je suivais des cours de toutes sortes, elle a pensé à moi. C’était un réflexe de mère. Je n’ai jamais manifesté le désir de jouer ou de monter sur scène. J’étais une enfant extrêmement timide et réservée. Il fallait vraiment avoir beaucoup de vision pour penser que c’était une possibilité pour moi, ce dont Micheline (Lanctôt, qui a réalisé Sonatine et que Pascale a retrouvé sur le plateau de Frontières) a fait preuve. Probablement que mon manque de volonté et d’idéalisation du métier m’a aussi aidée.

Parce que cela t’a permis de rester naturelle?

Oui, j’étais détachée. Je ne voulais pas tant... (sourire) J’ai appris très tôt dans ce métier que lorsqu’on veut trop, les choses n’arrivent pas nécessairement. C’est triste, mais c’est ainsi. Si tu n’avais pas joué, tu aurais été portée vers quoi? Je me serais très certainement dirigée vers un domaine artistique. J’étais très intéressée par l’anthropologie, l’histoire, la sculpture. J’aurais peut-être étudié les beaux-arts en arts appliqués. Ç’aurait été un travail dans l’ombre, quelque chose de méditatif. Ma vie d’actrice m’a amenée à explorer des facettes insoupçonnées de ma personnalité. J’ai joué des personnages extravagants ou déjantés à la Alys Robi.

Ce métier t’a permis de repousser certaines limites?

Oui, c’est un métier qui force à sortir de sa zone de confort, qui encourage la prise de risques. Ça a eu un impact sur ma vie, sur qui je suis, sur la manière dont je réagis.

En 40 ans de carrière, t’es-tu remise en question?

J’ai des remises en question tous les six mois! (rires) J’en vis constamment. Je crois que c’est le propre du pigiste. Il y a toujours un plan B pas très loin... Mais est-ce viable ou non? Je n’ai jamais vraiment creusé la question. Je sais, par contre, que j’ai une grande capacité à rebondir. Si ça ne marche pas, je peux m’organiser.

Est-ce qu’on s’habitue à cette insécurité?

C’est fatigant. Les choses vont très vite dans ce métier. Actuellement, je n’ai rien devant moi, mais dans deux semaines, tout pourrait changer. Il faut toujours être prêt à se jeter corps et âme dans un projet en mettant tout le reste de côté. En même temps, c’est un exercice zen. On n’a pas le choix d’être dans l’instant présent. On n’est jamais en vacances. Les gens ont de la difficulté à comprendre que dans notre esprit, on a toujours une disponibilité absolue pour la prochaine chose qui se présentera dans notre vie.

Comme si tu restais dans l’attente?

Voilà, je suis en stand-by. Je ne suis jamais partie deux mois en vacances, je suis toujours restée proche. En vieillissant, j’apprends à bloquer des plages horaires.

À travers la maternité, as-tu appris à fermer des portes face au métier?

Heureusement que oui, même si, parfois, je suis partie avec la bastringue... De plus en plus de gens vivent cette situation de travailleur autonome. On a beau dire qu’on gère notre horaire, on est plutôt à la merci des coups de fil. Ce n’est pas une vraie grande liberté.

Es-tu fière d’avoir traversé 40 ans de ta vie en pratiquant un métier que tu aimes?

Oui. J’ai réussi à gagner ma vie dignement en faisant ce métier le plus sincèrement et le plus simplement possible. Parfois, quand je regarde mon CV, je n’en reviens pas comme j’ai fait des projets. À la blague, je dis à mon chum que je suis comme une vieille actrice. (rires) J’ai tourné près de 60 films... On dirait que je n’ai pas accumulé tout cela en moi. Je pense que c’est un métier qui nous préserve si on le préserve, si on préserve les gens avec lesquels on travaille. Ce sont des relations humaines, ça pèse lourd dans la question de la longévité. Outre le talent, la manière dont on agit avec les gens est probablement le facteur le plus important dans ce métier.

Y a-t-il des choses que tu n’as pas faites et que tu rêves de faire?

Il y a plein de choses que je n’ai pas faites... C’est le prochain projet qui m’intéresse. J’aimerais être derrière la caméra, faire de la réalisation.

As-tu des modèles dans ce métier?

Mme Micheline Lanctôt, qui joue comme jamais. Elle travaille énormément comme actrice, mais elle est aussi réalisatrice. Elle est active! Il y a plein de beaux modèles de femmes et d’hommes, des êtres fascinants par leur productivité et leur capacité de travail. Je pense notamment à Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier qui ont trois enfants... C’est hallucinant! Il y a une telle synergie entre eux, ils semblent avoir une admiration et un soutien mutuels; c’est très impressionnant. Ce que j’admire le plus, c’est la capacité de travail. Le travail est extrêmement salvateur. C’est à travers ça qu’on se définit, qu’on se déploie, qu’on se réalise. C’est majeur! Je trouve que j’ai eu le grand privilège de faire mon métier.

Tu es mère de deux jeunes adultes. Tes fils s’intéressent-ils à ton métier?

Je ne pense pas. Je ne sais pas si je leur souhaiterais ça... (rires) Quand on tourne, c’est formidable, mais quand on ne tourne pas, c’est difficile. Ça prend une grande résilience, des muscles énormes pour rebondir. Je ne les ai pas toujours eus, je me suis écrasée à quelques reprises. On ne souhaite pas ça à nos enfants... Mais échappe-t-on aux écueils? Ce sont quand même deux artistes. La pomme n’est pas tombée trop loin de l’arbre. Ils décideront eux-mêmes. Je ne les charge d’aucune mission, d’aucun fantasme, mais je leur dis toutefois que la vie d’artiste, c’est beaucoup de travail et pas que du lifestyle.

Le long métrage Frontières sera présenté en salle à partir du 3 mars.