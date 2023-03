Changement d’heure: c’est le temps de vérifier vos avertisseurs de fumée

Le changement d’heure en mars indique l’arrivée du printemps, mais c’est aussi le moment de vérifier vos avertisseurs de fumée.

Ainsi chaque année les changements d’heures – en mars et en novembre – servent de rappel à la population de vérifier l’état de leur avertisseur de fumée pour éviter des drames.

Selon des données du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), un avertisseur sur cinq est soit absent, soit non fonctionnel, dans les ménages montréalais. C’est pourquoi il lance la campagne de sensibilisation «Je change l’heure, je vérifie l’avertisseur».

En 2022, il y a eu 897 incendies dans des bâtiments résidentiels de Montréal. Selon le SIM, les deux tiers de ceux-ci concernaient des feux de cuisson ainsi que des articles de fumeurs et des flammes nues.

«Chaque année, nos pompières et nos pompiers déplorent des pertes de vies et plusieurs dommages lors d’incendies où les avertisseurs de fumée étaient absents ou non fonctionnels», a indiqué Alain Vaillancourt responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce dernier recommande également à la population de profiter du changement d’heure pour «vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée à la maison et dans les logements».