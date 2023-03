Congrès national : les péquistes se sentent «toujours vivants»

Ne parlez pas aux militants péquistes de la déconfiture de leur parti aux dernières élections, c’était pour eux comme une victoire. Ils estiment qu’ils sont «toujours vivants» grâce à Paul St-Pierre Plamondon.

Quand le chef péquiste a franchi la porte de la salle d’un hôtel de Sherbrooke où se déroule le congrès national du PQ samedi, Ludovic Boivin, un militant qui se trouvait à l’arrière de la salle, s’est levé sur la pointe des pieds pour le chercher du regard.

Entouré par les caméras, avec son épouse à ses côtés, M. St-Pierre Plamondon avançait tant bien que mal dans la salle, accompagné par la chanson «Toujours vivant» de Gerry Boulet. Debout devant leurs sièges, certains délégués avaient les larmes aux yeux.

«Ce que j’aime de PSPP, c’est qu’il parle toujours de l’indépendance, matin, midi et soir, a expliqué Ludovic Boivin, encore sous le coup de l’émotion. Il me rappelle Parizeau.»

D’autres délégués interrogés un peu plus tôt en matinée ont cité inconsciemment la chanson de Boulet, quand on leur a demandé pourquoi ils admirent le chef qui a conduit le parti à la pire défaite électorale de son histoire.

«Le fait est que le parti est toujours vivant», a noté David Lemelin, un membre de la circonscription de Taschereau, à Québec.

«PSPP, c’est un homme qui regarde par en avant», a soufflé un homme d’une soixantaine d’années, le poing levé, croisé dans l’escalier.

«Grâce à lui, on est toujours debout», a confié une jeune femme.

L’abolition du serment au roi est sur toutes les lèvres. «Il nous a débarrassés de ça!», «c’est le premier élu à être entré au Salon bleu sans prêter serment», sont des remarques qui reviennent souvent.

PSPP promet quatre grands chantiers

Plus tôt en matinée, le chef péquiste a présenté les «quatre grands chantiers» sur lesquels son parti va travailler au cours des prochaines années.

Le «budget de l’an 1», annoncé il y a un an, est maintenant promis pour le mois de juin. Un comité de 5 ou 6 personnes y travaille, sur lequel se trouve notamment l’économiste Nicolas Marceau, selon les informations de l’Agence QMI.

Le PQ entend aussi présenter sa réponse à «l’initiative du siècle» du gouvernement Trudeau, qui espère porter à 100 millions de personnes la population du Canada en 2100.

Le «livre bleu», qui critiquera le fédéralisme canadien et qui tracera les contours d’un Québec indépendant, est quant à lui promis pour 2025. Quand on lui a demandé si ce document sera le «petit catéchisme du PQ», Paul St-Pierre Plamondon a répondu que non, en riant.

«C’est comparable à ce qui s’est fait avant le référendum de 1995, a-t-il dit. On s’inspire du document ‘’Scotland’s future in future hands’’ préparé avant le référendum en Écosse.»

Le PQ veut aussi publier la définition de la citoyenneté dans un Québec pays en 2026.

Ces initiatives visent-elles à galvaniser les troupes et à consolider la base électorale du parti ? «Non», a répondu Paul St-Pierre Plamondon en entrevue. «On a un projet rassembleur, on veut parler à tout le monde».

Congrès

Lors de ce congrès, le chef Paul St-Pierre Plamondon se soumettra pour la première fois à un vote de confiance, tel que le prévoient les règlements du parti après une défaite électorale.

Rappelons que le PQ a obtenu le pire résultat de son histoire au scrutin du 3 octobre dernier.

Les membres se prononceront aussi sur diverses propositions, dont la plus importante : celle de mandater le parti pour qu’il rédige un «livre blanc» sur l’indépendance du Québec.

Parmi les autres propositions qui doivent être débattues, on compte un projet de nationalisation de l’eau et le rabaissement à 16 ans de l’âge légal pour voter. Les péquistes vont également considérer la possibilité de permettre aux jeunes de devenir membres du parti dès l’âge de 14 ans.