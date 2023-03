Dans la peau d’un redoutable policier dans Crépuscule pour un tueur: Sylvain Marcel comblé par ses rôles

Il s’est fait remarquer au grand écran dans le film La loi du cochon, il y a plus de 20 ans. Ce rôle a lancé sa carrière et, depuis, Sylvain Marcel a joué quantité de personnages, tant à la télé qu’au cinéma. On peut le voir en ce moment dans les séries À propos d’Antoine et L’Échappée, et il a participé au film Crépuscule pour un tueur, qui sortira le 10 mars.

L a nouvelle production Crépuscule pour un tueur mettra en vedette Éric Bruneau dans la peau de Donald Lavoie, un tueur à gages du clan Dubois qui, craignant d’être assassiné sur les ordres de son patron, Claude Dubois (Benoit Gouin), accepte de devenir délateur. Le policier incarné par Sylvain Marcel le convainc de raconter tout ce qu’il sait pour incriminer ses excomplices. Sylvain joue la totalité de ses scènes avec Éric, ce qui lui a ainsi donné l’occasion de renouer avec son ami.

«On a joué ensemble durant quatre ans dans Mensonges (diffusée de 2014 à 2018). J’adore Éric, c’est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Je pense même que c’est lui qui a donné mon nom à Raymond St-Jean (le réalisateur, qui a coécrit le scénario du film avec Martin Girard) pour ce rôle. Je lui en dois une, quelque part!» confie l’acteur.

Un travail de recherche fascinant

Dans ce film inspiré de faits vécus survenus à la fin des années 1970, Sylvain se glisse dans la peau du très habile policier à qui le criminel s’est confié. «Tout est arrivé bien vite. J’aurais aimé ça le rencontrer, parce que je sais qu’il est encore vivant. Mais de toute façon, ça reste un film. Il avait plein de cheveux, et moi, je n’en ai pas pantoute! En fait, on ne se ressemble pas vraiment.»

Parlant de la façon dont il a abordé son rôle, il ajoute: «J’imagine que c’est un milieu qui est assez tough et je suis allé là, du côté du policier bon cop, qui peut aussi jouer le bad cop. Le véritable policier avait cette habileté à aller chercher le plus d’informations possible. Il faut qu’il mette Donald Lavoie de son bord, qu’il le mette en confiance. Au départ, il lui dit: «Si tu ne me parles pas, tu es mort!» Ce qui va se passer est déjà assez clair! Ensuite, il doit lui montrer qu’il peut être son «ami». C’est un jeu assez subtil. J’ai regardé beaucoup d’interrogatoires sur le Web. Tu te sou viens du colonel Russell Williams, qui tuait des femmes et portait leurs dessous? On peut voir l’interrogatoire au complet en ligne et comment le policier travaille. C’est hallucinant. Il ne le provoque jamais, lui parle doucement, mais lui met les évidences dans la face. Il fait tout ça tranquillement, jamais sur le ton de la menace, et il finit par l’avoir. Ce sont des gars très intelligents qui font preuve d’une grande patience pour parvenir à la vérité.»

En territoire connu

Il faut savoir que le comédien n’était pas étranger à l’univers des frères Dubois puisqu’il a campé l’un d’entre eux à la télé, il y a une quinzaine d’années.

«Dans Le Négociateur, je jouais l’un des frères, mais ce n’est pas le nom qu’on lui avait donné (il incarnait Léo, le chef du clan Piché). Je me suis aussi renseigné là-dessus. C’était vraiment une mafia québécoise qui contrôlait l’ouest de la ville dans les années 1980. Des membres de ce clan sont d’ailleurs encore vivants. Mais Donald Lavoie, je ne le connaissais pas du tout. Je n’avais jamais entendu parler de lui ni de son histoire.»

D’autres projets pour le cinéma

Pour Sylvain, il s’agissait du premier long métrage qu’il tournait depuis sa participation à Aline, de Valérie Lemercier, dont l’histoire était inspirée de celle de Céline Dion.

Si le film n’a pas fait l’unanimité, Sylvain a offert une performance dont il n’a pas à rougir dans le rôle du gérant de la chanteuse, Guy-Claude Kamar. Il demeure aussi que, pour la première fois de sa carrière, grâce à ce personnage, il a eu l’occasion de participer au prestigieux Festival de Cannes en juillet 2021, ce qui a constitué un grand moment pour lui.

Sylvain Marcel se dit gâté puisqu’il est sollicité pour faire du cinéma. Outre Crépuscule pour un tueur qui sort bientôt, on le verra en octobre dans Les jours heureux, un long métrage réalisé par Chloé Robichaud et tourné l’été dernier.

«Je suis le père du personnage joué par Sophie Desmarais, une cheffe d’orchestre qui officie à l’Orchestre Métropolitain. Son père est son agent et c’est un méchant, un pervers narcissique.» Dans ce film, outre Sophie et Sylvain, on retrouvera notamment Maude Guérin, Yves Jacques, Katherine Levac et Nour Belkhiria, qu’on peut voir dans la série Indéfendable.

D’ici le printemps, l’acteur, pour qui le rôle de Thomas dans L’Échappée se conclura avec la grande finale du 27 mars, ne risque pas de chômer. «Plein de belles offres m’arrivent, sur tout du côté du cinéma, mais rien n’est encore confirmé. Cela dit, c’est le fun que des gens pensent à moi. Tout est en train de se placer...»

Le film Crépuscule pour un tueur prendra l’affiche le 10 mars. Les jours heureux est annoncé pour octobre. D’ici là, on peut voir le comédien dans L’Échappée: La grande finale, le lundi à 20 h, à TVA, et dans À propos d’Antoine, offerte sur Club illico.