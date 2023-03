Des coups de feu se font entendre en pleine nuit à Montréal

Des coups de feu ont été entendus dans l’arrondissement Rivières-des-Prairies, à Montréal, aux petites heures du matin samedi.

Vers 1:20, le 9-1-1 a reçu un appel pour des bris de vitres en provenance d’une résidence située sur la rue Anna-Paquin, près de Mariana-Jodoin.

À l’arrivée des policiers, ils ont constaté que les dommages ont été causés par des coups de feu tiré en direction d’une résidence.

Ils ont localisé des projectiles d’armes à feu, ainsi que des douilles au sol.

Il n’y a aucun blessé, ni aucune arrestation dans cet événement. Selon les premières informations, recueillies sur place, les suspects auraient pris la fuite immédiatement après avoir tiré, avant l’arrivée des policiers.

Un périmètre de sécurité a été instauré pour protéger la scène de crime.

L’escouade canine, les techniciens en identité judiciaire ainsi que les enquêteurs vont maintenant se déplacer sur les lieux pour analyser la scène et tenter de comprendre les causes et les circonstances de cet événement.