La 95e édition des Oscars en chiffres

Voici ce qu’il faut savoir de la cérémonie des Oscars de cette année... calculatrice en main.

1 seule fois

S’il y a bien un fait notable cette année, c’est le nombre de premières nominations. En effet, dans les quatre catégories de jeu, il s’agit d’un baptême pour 16 nommés sur 20. De plus, tous les comédiens en lice pour la statuette du meilleur acteur le sont pour la première fois. Dans la catégorie du meilleur acteur de soutien, seul Judd Hirsch peut se vanter d’avoir déjà eu une autre nomination. Chez les femmes, Cate Blanchett et Michelle Williams ont déjà été nommées comme meilleure actrice. Dans les rôles de soutien, toutes les actrices en sont à leur première fois... même Angela Bassett puisqu’elle avait été nommée pour son rôle principal dans Peu importe l’amour, sorti en 1993. Et que dire de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs de Tout, partout, tout à la fois – le film favori avec ses 11 nominations –, cités pour la toute première fois eux aussi?

P.S.: et c’est également la première fois de l’histoire des Oscars que les nommés dans la catégorie de la meilleure réalisation le sont aussi dans la catégorie du meilleur scénario original!

18,1 millions $

La tenue la plus chère des Oscars? Celle de Cate Blanchett en 2014, l’année de sa victoire pour Jasmine French. En robe Armani Privé, l’actrice a fait tourner les têtes, mais ce n’est pas le vêtement qui coûtait cher – 100 000 $ –, mais l’ensemble de bijoux Chopard qui a fait grimer la facture puisqu’il valait à lui seul 18 millions $, les boucles d’oreilles contenant 62 opales et la bague et le bracelet étant en diamants.

192 minutes

Le film nommé le plus long cette année? Avatar: la voie de l’eau et ses 192 minutes. Mais ce n’est rien en comparaison des 238 minutes d’Autant en emporte le vent, gagnant de l’Oscar du meilleur film en 1939. Sachez aussi que seuls deux films nommés font moins de deux heures, Les Banshees d'Inisherin et Ce qu'elles disent.

48 nominations

Le compositeur John Williams est, pour la 48e fois de sa carrière, en nomination pour dans la catégorie de la meilleure trame sonore, cette année pour Les Fabelman de Steven Spielberg. Avec un total de 53 nominations, car il en a obtenu cinq pour ses chansons, il arrive juste derrière Walt Disney qui détient toujours le record du nombre total de nominations avec 59. De plus, selon l’Académie des Oscars, John Williams est aussi, à 90 ans, le nommé le plus âgé de l’histoire, Agnès Varda et James Ivory n’avaient «que» 89 ans lors de leurs nominations en 2017.

30 millions $

En 2019, Lady Gaga est devenue la troisième personne dans l’histoire de la maison Tiffany & Co. à porter le diamant jaune de 128 carats, emblème de la joaillerie. Et la chanteuse et actrice est aussi devenue la personne à avoir porté le bijou le plus cher de l’histoire des Oscars.

8 films

À l’ouest rien de nouveau, nouvelle version de Netflix du classique de 1979, lui-même «remake» du film éponyme de 1930, est le huitième long métrage en langue étrangère à être nommé à la fois pour le meilleur film et pour le meilleur film international. Pour l’instant, seul Parasite a aussi remporté l’Oscar suprême.

2 catégories

Qu’ont en commun Barbra Streisand, Fran Walsh, Pharrell Williams, Spike Jonze, James Schamus, Arthur Freed, Quincy Jones et Ryan Coogler? Ces personnes ont été nommées dans les catégories du meilleur film et de la meilleure chanson (pas nécessairement pour la même oeuvre). Car Ryan Coogler est cité pour Lift Me Up, la pièce thème de Black Panther: longue vie au Wakanda interprétée par Rihanna.

28 %

Seuls 28% des nommés sont des femmes, le pourcentage le plus bas en quatre ans. Cette année, 65 femmes ont reçu 67 nominations... dont aucune dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Le vote

L’Académie des Oscars compte 9921 membres votants en 2023 et ce sont eux qui déterminent le meilleur film grâce à un système de vote dit «préférentiel». Une fois les nommés connus, chaque membre classe les films par ordre de préférence et si un long métrage obtient immédiatement plus de 50 % de mentions en première place, il est automatiquement gagnant. Sinon, les votes donnés au film le moins noté en première place sont redistribués aux autres longs métrages selon les préférences des membres de l’Académie, et ce, jusqu’à ce qu’un film reçoive la majorité des votes.

Une égalité est-elle possible?

Oui, six Oscars ont ainsi été décernés à deux gagnants ex aequo. En 1932, Fredric March et Wallace Beery ont chacun reçu une statuette du meilleur acteur, en 1969, Katharine Hepburn et Barbra Streisand ont toutes deux été sacrées meilleures actrices. En 1950, l’Oscar du court métrage documentaire a été décerné à deux oeuvres, en 1987, deux films ont remporté l’Oscar du meilleur documentaire. En 1995, deux courts métrages en prises de vues réelles sont repartis avec l’Oscar. Plus récemment, en 2013, «007 Skyfall» et «Opération avant l'aube» ont obtenu la statuette du meilleur montage sonore.