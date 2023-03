L’achat d’une maison à plusieurs: une solution pour contrer la flambée des prix?

Alors que l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, bon nombre de Canadiens font le choix de s’y mettre à plusieurs pour acheter une maison.

Ce phénomène est présentement localisé dans l’ouest du pays et dans la grande région de Toronto, où le parc immobilier est très peu abordable, mais pourrait attirer plus d'adeptes au Québec.

C’est le choix qu’a fait Nathalie Rioux, une Rimouskoise qui, après avoir longtemps tenté d’acheter une propriété avec son conjoint, s’est tournée vers une maison bigénérationnelle.

«On a eu l’opportunité de pouvoir aller dans une maison bigénérationnelle avec des gens qu’on connaît, dit-elle. Moi et mon conjoint on s’est dit pourquoi pas. Le coût de location était beaucoup plus intéressant, ça nous permettait aussi de diminuer notre temps au travail.»

Selon le courtier hypothécaire Stéphane Bruyère, il pourrait s’agir de la seule option pour plusieurs qui veulent devenir propriétaires.

«Quand on veut entrer, c’est très difficile en ce moment, dit-il. [Pour certains ] c’est la seule et unique option de réaliser son rêve d’être propriétaire. Sinon comment s’y prendre?»

D'autres Québécois pourraient donc se tourner vers cette option dans les prochains mois, selon lui.