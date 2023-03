«Quépop»: on célèbre la créativité musicale au Québec dans les années 1990

Daniel Bélanger, Isabelle Boulay, France D’Amour, Lhasa de Sela, Jean Leloup, La Chicane, Les BB, Les Colocs, Julie Masse, Mitsou, François Pérusse: les années 1990 ont été foisonnantes de créativité au Québec.

C’est ce dont on se rappelle dans la série «Quépop», une production de Pixcom qui sera diffusée à compter du jeudi 16 mars, à 21 h, à TVA.

Le projet célébrant l'âge d'or de la musique québécoise est porté par trois amateurs de musique ayant vécu à fond les années 1990, soit le réalisateur Charles Gervais, le scénariste Nicolas Tittley et la productrice au contenu Anne-Marie Withenshaw, pour qui la musique «est une religion».

«J’ai dit oui sur-le-champ quand le producteur Charles Lafortune m’a appelée. C’était trop important pour moi d’avoir l’opportunité de raconter cette décennie musicale», a dit Anne-Marie Withenshaw en entrevue avec l’Agence QMI.

Bien avant de devenir VJ à MusiquePlus en 1998, l’animatrice de «C’est juste de la TV» était une groupie. «J’étais une méga "fan" qui attendait Jean Leloup derrière le Spectrum, j’allais voir les "shows" des Colocs puis j’ai commencé à travailler à la télé et à la radio, j’ai vécu les années 1990 à fond la caisse!»

En plus de verser dans la nostalgie qui fait du bien à coup d’extraits musicaux et d'archives, la série fait clairement œuvre utile en permettant aux témoins privilégiés de cette époque de se remémorer des faits importants. Elle permet aussi de faire connaitre cette époque faste à ceux qui ne l’ont pas vécue. C’était bien sûr avant l’arrivée des plateformes numériques et de l’internet à large échelle, qui ont bousillé l’écosystème musical partout sur la planète.

«Dans les années 1980, j’aimais Nathalie Simard d’un amour inconditionnel. Ensuite, j’ai voulu me faire faire une permanente pour ressembler à Martine St-Clair et j’ai beaucoup écouté le disque "El Mundo" de Mitsou. Mais je pense vraiment qu’il y a quelque chose qui s’est passé dans les années 1990 avec l’émancipation d’un son québécois, avec Jean Leloup, Daniel Bélanger, Les Colocs, après ça il y a eu beaucoup de femmes comme Isabelle Boulay, France D’Amour et Mara Tremblay», a-t-elle raconté.

Au départ, 20 personnes devaient être interviewées, mais 45 se sont finalement prêtées au jeu, plusieurs artistes revenant sur cette décennie à travers leurs yeux d'aujourd'hui, mettant ainsi en perspective la place des femmes, de la sexualité et des CD qui s'écoulaient alors comme des petits pains chauds.

«On voulait éviter le piège de la grosse nostalgie et la musicographie, et avoir plutôt un regard de 2023. Les artistes ont assez de recul et d’humilité pour dire que certaines choses n’avaient pas de bon sens dans les années 1990», a dit Anne-Marie Withenshaw.

Parmi ceux qui prennent place devant l’objectif, citons Sonia Benezra, Isabelle Boulay, James Di Salvio de Bran Van 3000, Alain Lapointe des BB, Mitsou, Mara Tremblay et Roch Voisine.

La série s’ouvre sur «1990», chanson de Jean Leloup, mettant parfaitement la table pour cette période florissante au cours de laquelle le Québec s'est ouvert à d'autres sons, comme ceux de Lhasa de Sela et de Kashtin.

À la conquête du monde avec Céline et Roch

Et, comme si la Belle Province avait décidé d'enfin croire en son talent durant cette période, Céline Dion et Roch Voisine sont partis à la conquête du monde, traçant le chemin pour d’autres vedettes de chez nous qui ont par la suite séduit la France et le monde anglo-saxon.

La diva de Charlemagne, dont les ventes globales sont estimées à environ 230 millions de copies, a profité de la période d'opulence, de 1997 à 1999, où il y a eu le plus grand nombre de ventes de CD.

«Il y a eu une exportation de la musique québécoise hyper importante grâce à Céline Dion et à Roch Voisine, qui se sont fait les porte-paroles de notre culture», selon l’animatrice, qui fait de la radio depuis un quart de siècle. Elle est en ce moment à l'antenne de WKND 99,5 FM en semaine.

On ne sait pas encore si d’autres décennies seront passées sous la loupe, mais Anne-Marie Withenshaw est prête le cas échéant.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la série «Quépop» sera diffusée à compter du jeudi 16 mars, à 21 h, à TVA.