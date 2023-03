Rappel de jouets pour enfants après la mort d'un nourrisson

Des jouets pour enfants font l’objet d’un rappel à la suite de la mort d’un nourrisson qui s’est étouffé avec un des accessoires.

Santé Canada a émis jeudi un communiqué demandant de ramener en magasin des sucettes et des bouteilles en jouet de couleur jaune, orange, rose, rose foncé, bleu et turquoise. Ces accessoires sont vendus avec les figurines d’animaux en tissu floqué de Calico Critters.

Près de 250 000 de ces objets ont été vendus au Canada. Ceux vendus de 2020 à 2021 sont présentement ceux visés par le rappel par Santé Canada.

L’étiquette du jouet prévient qu’il est destiné aux enfants de trois ans et plus et qu’il contient des pièces qui ne conviennent pas aux moins de trois ans.

En date du 3 mars, Epoch Everlasting Play - l’entreprise qui manufacture ces jouets - faisait état de deux cas d’étouffement aux États-Unis en raison des jouets en question, dont un enfant qui en est décédé.

Les propriétaires des objets concernés peuvent composer le 1-800-631-1272, ou par courriel au productsafety@epocheverlastingplay.com, pour des remplacements gratuits.