Saison des statuettes: les grands affrontements des Oscars

La 95e cérémonie des Oscars, qui se tient ce dimanche, ne contiendra peut-être pas de gifle, mais elle promet néanmoins de passionner les cinéphiles. Voici le tour d’horizon des statuettes dorées les plus disputées cette année...

Cate Blanchett contre Michelle Yeoh

«Tàr» contre «Tout, partout, tout à la fois». Une cheffe d’orchestre abusive contre une mère sauveuse de l’humanité dans plusieurs univers parallèles. Les deux actrices exceptionnelles se font donc face dans l’une des courses les plus serrées de l’année. Car, il faut l’avouer, Ana de Armas («Blonde»), Andrea Riseborough («À Leslie») et même Michelle Williams (en mère imaginée de Steven Spielberg dans «Les Fabelman») n’ont aucune chance de mettre la main sur le chevalier de l’Académie des Oscars. La réputation de Cate Blanchett n’est plus à faire. À 53 ans, l’Australienne mère de quatre enfants a déjà reçu deux Oscars – pour «L’aviateur» et «Jasmine French» –, quatre BAFTA et quatre Golden Globes. De son côté, la Malaisienne de 60 ans Michelle Yeoh n’avait obtenu, avant «Tout, partout, tout à la fois» qu’une nomination aux BAFTA. Son rôle dans le long métrage de Daniel Kwan et de Daniel Scheinert lui a valu son tout premier Golden Globes et le prix SAG. Michelle Yeoh a également créé l’événement puisqu’elle n’est que la deuxième Asiatique nommée dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars depuis Merle Oberon en... 1935. De surcroît, en 95 ans d’histoire, seules deux actrices asiatiques ont obtenu la récompense suprême dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien, Michelle Yeoh serait donc la première si elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice.

Angela Bassett ou Jamie Lee Curtis?

Évidemment, le succès populaire de «Tout, partout, tout à la fois» et l’amour que vouent ses admirateurs à Jamie Lee Curtis font de la compétition pour l’Oscar de la meilleure actrice de soutien un choix déchirant pour les membres votant de l’Académie des Oscars. À 64 ans, Angela Bassett, grande parmi les grandes, en est à sa deuxième nomination aux Oscars – la première était pour «Tina». Elle est également la récipiendaire de deux Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice de soutien pour «Black Panther: longue vie au Wakanda», cette année. De son côté, Jamie Lee Curtis, 64 ans également, a une feuille de route aussi impressionnante que celle de sa rivale d’Oscar. Grande vedette de la franchise «Halloween», la fille de Janet Leigh et de Tony Curtis a reçu un Golden Globe en cinéma pour «Vrai Mensonge» de James Cameron ainsi qu’un BAFTA pour «Un fauteuil pour deux». Quant aux autres nommées, Hong Chau («La baleine»), Kerry Condon («Les Banshees d’Inisherin») et Stephanie Hsu («Tout, partout, tout à la fois»)... elles doivent oublier toute possibilité de monter sur scène dimanche soir.

Le duel entre Austin Butler et Brendan Fraser

Peut-on dire que Brendan Fraser a une – mince – longueur d’avance sur Austin Butler? Peut-être. Car l’ancien Rick O'Connell dans la trilogie «La momie» a effectué, à 54 ans, un retour acclamé grâce à son rôle d’un obèse dans «La baleine» de Darren Aronofsky (en 2008, le cinéaste avait ravivé la carrière de Mickey Rourke de la même manière avec «Le lutteur»). L’acteur né aux États-Unis de parents canadiens, qui parle français et dont l’oncle, champion olympique, a étudié à l’Université McGill, est aussi l’une des vedettes les plus gentilles d’Hollywood, ce qui rend d’autant plus terrible l'agression sexuelle qu'il a subie 2018 de la part de l’ancien président de l’HFPA, organisation responsable de la tenue des Golden Globes. Difficile donc de voir dans l’attribution du Golden Globe à Austin Butler, l’interprète inspiré du «Elvis», de Baz Luhrmann, une quelconque indication pour les Oscars. À 31 ans, le Feyd-Rautha du «Dune deuxième partie» de Denis Villeneuve a déjà reçu un Golden Globe et un BAFTA pour son rôle du King. La mort subite de Lisa Marie Presley pourrait ainsi donner aux électeurs de l’Académie des Oscars l’occasion de rendre un hommage par la bande à la fille d’Elvis qui avait abondamment loué la prestation de l’acteur. Et, malheureusement pour eux, les prestations de Colin Farrell («Les Banshees d’Inisherin»), de Paul Mescal («Sous le soleil») et de Bill Nighy («Living») ne seront pas remarquées.

Lady Gaga, Rihanna ou...?

Lady Gaga et Rihanna sont toutes deux nommées dans la catégorie de la meilleure chanson. Mais attention à la concurrente négligée...

«Hold My Hand» est la pièce écrite et composée par Lady Gaga et BloodPop pour l’excellent «Top Gun: Maverick», long métrage aux six nominations dont Steven Spielberg a dit à Tom Cruise qu’il avait sauvé le box-office américain post pandémique avec ses 1,49 milliard $US de recettes aux guichets... rien de moins. Évidemment, Lady Gaga bénéficie d’un capital de sympathie indéniable à l’Académie des Oscars, la chanteuse ayant été la première femme à remporter un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe et un Grammy la même année pour «Shallow», qui accompagnait la nouvelle version de «Une étoile est née» avec Bradley Cooper. Mais Rihanna, avec sa toute première nomination aux prix les plus prestigieux de l’industrie, a toutes ses chances puisqu’elle a composé la pièce «Lift Me Up», entendue dans «Black Panther: longue vie au Wakanda». La Barbadienne de 35 ans a fait un malheur lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl et a frappé le public avec la photo en une du magazine «Vogue» sur laquelle elle est en mouvement, laissant loin derrière son conjoint ASAP Rocky qui tient leur premier enfant dans ses bras. Mais la surprise pourrait venir de «Naatu Naatu», chanson composée par M.M. Keeravaani et Chandrabose pour le long métrage indien «RRR», qui a rapporté pas moins de 314,5 millions $. Et ce serait enfin une excellente occasion pour Hollywood de saluer la contribution artistique indéniable de Bollywood.

Alors, le meilleur film...

Avec ses 11 nominations, «Tout, partout, tout à la fois» est le grand favori de cette soirée de remise de prix, mais est-ce assez pour lui garantir l’Oscar suprême? Les paris sont ouverts, même si l’on peut oublier «Avatar 2: la voie de l'eau» et «Top Gun: Maverick» pour des raisons évidentes. «À l'Ouest, rien de nouveau» de Netflix pourrait réussir à s’imposer après sa victoire éclatante aux BAFTA britanniques où cette épopée antimilitariste allemande qui se déroule en 1918 a remporté sept trophées pour 14 nominations. Le poids du «Elvis» de Baz Luhrmann n’est pas à négliger non plus, le film étant devenu la deuxième biographie musicale la plus rentable de tous les temps derrière «Bohemian Rhapsody» avec ses 287,3 millions $US au box-office.

Pour rappel, voici la liste des nommés dans la catégorie du meilleur film aux Oscars: