Second Cup: insulté gratuitement par une cliente en raison de son handicap

Un employé du Second Cup des Promenades Gatineau, ayant un handicap, se serait fait insulter par une cliente mercredi dernier; le propriétaire dénonce la situation.

Le propriétaire a voulu partager l’histoire pour faire de la sensibilisation auprès de la clientèle.

Kaven Daigle, qui participe régulièrement à des programmes d’intégration au travail, est complètement abasourdi par la méchanceté de certains clients.

Visiblement insatisfaite du service, la cliente se serait fâchée et aurait traité l’employé de «stupide» et aurait lancé «ce genre de personne ne devrait pas travailler».

La remarque aurait provoqué une crise émotionnelle chez l’employé, qui a dû être pris en charge par la gérante.

Ce manque flagrant de respect et de jugement n’a pas sa place dans le service à la clientèle, selon le propriétaire franchisé.

«Le service à la clientèle est excessivement difficile post-pandémique. Les gens sont de moins en moins patients puis, quand ça touche en plus une personne qui a visiblement une différence, ça nécessite pas un manque de respect et une insulte», rapporte Kaven Daigle, propriétaire franchisé du Second Cup aux Promenades Gatineau.

Une grosse vague d’amour déferle à l’endroit de l’employé concerné après que son employeur a partagé cette histoire sur les réseaux sociaux.