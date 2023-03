Selena Gomez répond aux «body shamers»

L’actrice et chanteuse a brisé le silence après de nouvelles critiques sur son physique et sa prise de poids provoquée par son traitement contre le lupus.

«J’ai tendance à prendre beaucoup de poids à cause de la rétention d’eau, ce qui est normal», a expliqué Selena Gomez dans un live sur TikTok.

«Alors non, je ne suis pas un mannequin et je ne le serai jamais. Je préfère être en bonne santé, prendre soin de moi et prendre mes médicaments, qui sont importants et qui, je crois, m’aident vraiment», a ajouté la star de 30 ans, avant de s’adresser directement aux personnes qui ont pu la dénigrer: «Si vous ne me soutenez pas, allez-vous-en, parce qu’honnêtement je ne crois pas que ce soit une bonne chose d’humilier les gens à propos de leur corps ou de quoi que ce soit.»