Une épicerie sauvée par la population à Saint-Léon-de-Standon

Des citoyens de Saint-Léon-de-Standon ayant un fort sentiment d’appartenance à l’égard de leur municipalité de Chaudière-Appalaches ont pu retrouver leur station-service et sauver leur épicerie grâce à la création de la Coopérative des Méandres.

Pendant deux ans, il n’y avait plus d’essencerie à Saint-Léon. Le maire de la municipalité, Bernard Morin, a formé un comité avec de quelques personnes ayant de l'expérience dans divers domaines, dont un avocat, un notaire et des gens d’affaires afin de s’assurer que la collectivité ne perd pas ses services de proximité.

Des rencontres avec les citoyens ont eu lieu afin que le projet soit concret pour eux.

«On vendait une salade réelle. On disait aux gens que s’il n’y a plus d’essencerie, plus d’épicerie, plus d’école et plus de quincaillerie, on fera quoi avec le village. C’est dans ce type de contexte que les villages vont fermer. Il fallait se prendre en main», a souligné celui qui allait devenir le président de la Coopérative des Méandres, Jacques Roy.

La coopérative comprend 352 membres sur une population de 1100 personnes. Cette dernière a été en mesure de réaliser un véritable tour de force en récoltant la somme de 183 000 $ pour amorcer le financement du projet. «La somme minimum qu’on pouvait donner était de 300 $», a expliqué son président, ajoutant que certains individus ont contribué davantage financièrement.

Le projet s’est amorcé en 2017-2018 et la coopérative est officiellement devenue propriétaire de l’épicerie en 2019-2020. Depuis, il y a eu beaucoup de réaménagements intérieurs et la façade a été refaite en entier.

L’objectif du groupe est de faire en sorte que la population continue de l’encourager. «On veut que les gens arrêtent d’aller dans les grandes surfaces. On peut leur offrir tous les produits. Si nous ne les avons pas, nous allons, avec plaisir, faire tous les efforts pour nous les procurer.»

Notons que les membres ne reçoivent pas de profits. «C’est simplement la fierté de garder quelque chose chez nous pour éviter que les gens se déplacent dans d’autres villes», a résumé M. Roy.

De son côté, le maire Bernard Morin s’est dit heureux d’avoir pris la décision d’investir un certain montant avec le conseil municipal dans l’épicerie et l’essencerie. «Les services de proximité sont primordiaux dans les municipalités. C’était l’une de nos préoccupations premières.»

D’ailleurs, ce processus a permis de faciliter la vente des maisons au sein de la municipalité.

«Une maison est à vendre et quelqu’un en fera l’acquisition rapidement. Les résidences vont garder leur valeur. Ce n’était pas le même phénomène il y a cinq ans. Notre investissement dans la municipalité a eu un impact sur la rétention des gens», a constaté M. Morin.

Notons que l’épicerie est ouverte aux membres et aux non-membres. Des projets d’agrandissement sont dans la mire des deux hommes.