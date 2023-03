«C’est épouvantable!»: les citoyens sous le choc après l’agression d’un hockeyeur de 10 ans

Alors que le SPVQ a arrêté un homme de 42 ans en lien avec une agression physique sur un hockeyeur de 10 ans à Québec, la population s’indigne face à ce geste violent.

Plusieurs citoyens rencontrés par TVA Nouvelles ont vivement dénoncé cet incident.

Voici quelques-unes des réactions que nous avons recueillies :

«C’est terrible! Je ne peux pas concevoir ça. On a eu des enfants, nous autres, qui ont joué au hockey et on n’a jamais entendu parler de mauvaises choses comme ça»

«Il ne faudrait pas que ça arrive à nos petits-enfants, parce que ça nous bouleversait»

«C’est épouvantable! Mon petit-fils évolue peewee, mais atome, c’est tout petit, ça. C’est regrettable, très regrettable!»

«Ça n’a pas d’affaire à avoir lieu, ça. Ça ne devrait pas exister»

Pour voir l’ensemble des réactions, visionnez la vidéo ci-haut.