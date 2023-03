Des parents réclament plus de sécurité dans les zones scolaires

La mort de la petite Mariia, happée par une voiture à Montréal il y a quelques semaines, a secoué bien des familles. Plusieurs d’entre elles demandent à Québec d'agir pour sécuriser les zones scolaires.

À la grandeur du Québec, des parents se regrouperont à nouveau mercredi devant les écoles de la province, pour lancer un message fort au gouvernement.

«C'est atroce de penser et je trouve que c'est inadmissible qu'au Québec aujourd'hui, il y ait des enfants qui risquent leur vie en allant à l'école de manière active, soit à pied ou à vélo», a déclaré à TVA Nouvelles Ariane De Blois, l’une des participantes du rassemblement de mercredi.

«Jamais, je n'enverrai mes enfants à l'école à pied tout seuls. J'ai confiance en mes enfants, mais je n’ai absolument pas confiance en les automobilistes qui roulent à beaucoup plus que 30 km/h», clame pour sa part Annie Mathieu, une autre participante.

«On est à la veille du budget provincial. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est que le gouvernement du Québec nous entende et injecte de l'argent pour aider les municipalités à mieux aménager les abords des écoles pour qu'ils soient sécuritaires. L'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre», ajoute Annie Mathieu.

Le gouvernement est resté discret à la suite de la première mobilisation organisée en janvier dernier. L'invitation est lancée de nouveau.

«On a encore invité Geneviève Guilbault à cette manifestation-ci, d'autant plus qu'elle emprunte la route vers l'Assemblée nationale de chez elle. Donc, elle passe devant des écoles ou il y a des enjeux de sécurité. Alors, on espère qu'elle va pouvoir s'arrêter et venir nous parler», mentionne Mme Mathieu.

La population est également invitée à se mobiliser mercredi devant l'une des écoles participantes du Québec.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.