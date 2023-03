Exclu des Oscars, Will Smith emmène sa femme voir un «coach de vie»

En raison de l’incident de l’an dernier, Will Smith a été banni des Oscars; il ne pouvait donc être présent à la 95e cérémonie présentée dimanche à Hollywood.

Exclu de la plus grande soirée hollywoodienne de l’année, l’acteur et producteur a profité du week-end des Oscars pour aller voir un «coach de vie».

En effet, Jay Shetty, un ancien moine devenu auteur et conférencier était à Los Angeles cette fin de semaine dans le cadre de sa tournée mondiale.

Le populaire «coach de vie» a partagé sur Instagram des photos des personnalités qui sont venues assister à ses conférences et on peut apercevoir Jay Shetty entouré de Will Smith, sa femme Jada Pinkett Smith et la mère de celle-ci, en plus de l’actrice Lauren London.

La conférence de Jay Shetty affirme que celui-ci «transporte son public dans une aventure pour trouver et garder l’amour, mais aussi apprendre à lâcher prise.» L’auteur promet de la méditation en direct, des expérimentations et des démonstrations durant sa conférence.