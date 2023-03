Flair Airlines: des vols suspendus après une saisie d'avion

Plusieurs vols de la ligne aérienne Flair Airlines ont été cloués au sol, samedi, après que quatre avions du transporteur canadien ont été saisis à Toronto, Waterloo, en Ontario, et Edmonton, à l’issue d’une «dispute commerciale».

Cette dispute survient dans le cadre d’un différend commercial avec un fonds spéculatif et un loueur d’avions basé à New York, comme l’explique la compagnie dans un communiqué.

Le porte-parole de Flair Airlines, Mike Arnot a déclaré que certains vols ont dû être annulés, samedi matin. Toutefois, la compagnie assure disposer de trois avions de rechange pour assurer ces départs.

«Nous sommes vraiment désolés que les passagers aient été touchés aujourd’hui et nous prenons des mesures pour les mettre en route avec un minimum de perturbations», a dit M. Arnot.

Il a aussi ajouté que les passagers ayant prévu des vols dans les 72 prochaines heures pourront soit monter à bord d’avions de Flair Airlines, ou alors seront transportés par une autre compagnie, dont Flair se chargera de couvrir les frais engendrés, dans le cas où un vol n’est plus offert.

L’incident survient à la veille d’une semaine particulièrement chargée pour l’ensemble des lignes aériennes et des aéroports, qui auront à gérer de multiples achalandages partout au pays en raison de la semaine de relâche qui s’amorce, entre autres au Québec.

Le transporteur a également mentionné, toujours par communiqué, que les saisies qui ont été perpétrées sont des actions «extrêmes et inhabituelles» dans le cadre d’un retard de paiement des baux. Il affirme aussi que le versement a été engagé.

La compagnie aérienne à bas prix, basée en Alberta et lancée en 2017, a transporté des Canadiens dans plus de 35 destinations depuis son existence, principalement au Canada, mais également aux États-Unis et au Mexique.