La vitamine B pour atténuer les effets de l’alcool durant la grossesse?

La prise d’alcool durant la grossesse est risquée pour le développement d’un fœtus, mais la vitamine B pourrait réduire les risques de conséquences graves pour l’enfant à naître.

• À lire aussi: Étude dévastatrice sur l’alcool: les Canadiens vont continuer à boire

• À lire aussi: Fini la gueule de bois: des scientifiques conçoivent une injection capable de vous rendre sobre

• À lire aussi: Alcool au volant: il prétend n’être qu’un passager après un accident

C’est ce qu’ont établi un groupe de chercheurs montréalais. Ceux-ci avertissent toutefois qu’il n’est pas question de dire aux femmes enceintes qu’elles peuvent consommer de l’alcool sans crainte des répercussions. Le but de l’étude était d’abord de tenter de protéger le fœtus lorsque sa génitrice ignore qu’elle est enceinte et qu’elle prend un verre.

«40% des femmes qui deviennent enceintes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes», a expliqué à LCN le Dr Serge McGraw, spécialiste en biologie de la reproduction au CHU Sainte-Justine.

Des problèmes variés

L’objectif est donc de faire de la prévention, car la prise d’alcool durant la grossesse comporte de nombreux risques pour le bébé. Le développement du cerveau peut être affecté, notamment sur le plan cognitif ou comportemental. Des malformations faciales et même des problèmes de cœur sont également possibles.

«Plus la quantité est énorme ou plus le nombre de fois va être élevé, plus on a de chances», affirme le Dr McGraw.

La gravité des conséquences varie énormément d’une femme à l’autre, notamment en raison de la génétique. D’ailleurs, la prise d’alcool par le père avant la fécondation peut également comporter des risques pour le fœtus.

«On a décelé des femmes qui ont pris de l’alcool une seule fois et leur enfant a été affecté sévèrement», mentionne le spécialiste en biologie de la reproduction.

Ce dernier ajoute que la prise d’antidépresseurs, la consommation de tabac et le stress vécu durant la grossesse peuvent accentuer les conséquences de l’alcool sur le bébé.

Néanmoins, les tests du Dr McGraw et de ses collègues, effectués sur des souris, ont prouvé que la vitamine B a un effet protecteur pour le fœtus.

«On est capable de diminuer de trois fois les défauts au cerveau», soutient le docteur.

«On diminue, mais on n’enraye pas les problèmes de développement du cerveau», ajoute-t-il néanmoins.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.