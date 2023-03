Les Québécois à l’honneur à l’ouverture des Prix JUNO

Les Québécois étaient bien présents samedi soir à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Prix JUNO 2023, avec pas moins de cinq prix remportés.

La Montréalaise, maintenant basée à Toronto, Rêve a ouvert le bal en remportant le Prix de l'Enregistrement dance de l’année avec son titre CTRL + ALT + DEL. Elle court encore la chance de remporter le Prix Choix du public et celui de Révélation de l’année.

«C’est très intéressant, c’est juste tellement inspirant. Ça me donne juste envie de continuer à créer», a confié la chanteuse.

Le duo de production musicale montréalais Banx & Ranx a raflé le prix Révélation de l’année (groupe), mais s’est malheureusement incliné pour le prix Single de l’année, d’ailleurs récupéré par le groupe The Weeknd, et le Prix Réalisateur de l’année.

Le Prix Album de musique métal/hard de l’année a été remporté par le groupe Saguenéen Voivod pour Synchro Anarchy.

Les Louanges a quant à lui raflé le Prix de l’Album francophone de l’année avec Crash, laissant derrière les albums d’Ariane Roy, Hubert Lenoir, Daniel Bélanger et Lisa LeBlanc.

Le Canado-Haitien Kaytranada s’est imposé pour le Prix Single rap de l’année avec le titre Twin Flame. Il était également en lice pour le Prix réalisateur de l’année.

À l’occasion de cette 52e édition, c’est le groupe The Weeknd qui cumule le plus de nominations avec six prix potentiels à gagner, dont quatre remportés samedi soir. Le groupe est suivi de près par la chanteuse pop-punk Avril Lavigne.

La prochaine soirée gala des JUNO aura lieu lundi soir au lieu de dimanche, pour ne pas concurrencer les Oscars, et mettra fin à la remise des 42 prix JUNO 2023.