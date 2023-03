Phénomène inquiétant de la marée rouge en Floride: «c'était irritant»

Une marée rouge sème l’inquiétude en Floride depuis quelques jours en raison de la présence d’algues toxiques sur de nombreuses plages.

• À lire aussi: Un vol d’Air Canada l’a échappé belle en Floride

Les clichés et vidéos de ces scènes désolantes se multiplient sur les réseaux sociaux.

Des odeurs nauséabondes se dégagent près des plages, abondamment fréquentées par les touristes.

La vie marine est également affectée par cette marée rouge, alors que des poissons flottent carrément au niveau de l’eau.

Ce phénomène intrigue plusieurs touristes sur place, et est peu connu du grand public.

TVA NOUVELLES

Notre journaliste explique que la marée rouge est causée par l’explosion de la croissance des microalgues dans les océans.

La croissance de ces algues est tellement élevée que celles-ci se retrouvent au large des côtes.

Un expert des sciences de la mer, Émilien Pelletier, rejoint par TVA Nouvelles a tenté de démystifier le phénomène de plus en répandu.

Selon lui, la marée rouge ne serait pas une conséquence des changements climatiques.

«Les conditions arrivent à être réunies à un moment donné, dit-il. [Ça se produit plus souvent] car il fait plus beau et plus chaud. L’algue est favorisée.»

TVA NOUVELLES

Le professeur émérite à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski ajoute que l’écosystème marin contribue à la croissance de ces microalgues rouges.

«Les nutriments qui lui sont très favorables, qui sont apportés par l’activité humaine côtière très importante en Floride», évoque l’expert.

Les zones concernées

Ce ne sont pas tous les secteurs côtiers de la Floride qui sont exposés à la marée rouge.

La côte est fréquentée par la plupart des «snowbirds» est plutôt épargnée, alors que la côte sud-ouest de l’État est habituée au phénomène.

Une Québécoise en visite à Tampa Bay explique comment le phénomène se manifeste pour les vacanciers.

«Il y a des poissons morts, j’en ai vu à peu près deux [...] Il y a 15 jours, quand on est allé à Indian Rock Beachs, on a toussé presque tout le temps, c’était irritant», raconte une dame qui a été affectée par les odeurs nauséabondes.