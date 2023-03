Prochain budget fédéral: voici les trois priorités des conservateurs

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, veut un budget fédéral qui «fonctionne pour les personnes qui travaillent». Voici les trois priorités du parti.

«Ça n’a pas de bon sens», a déclaré d’entrée de jeu Pierre Poilievre lors d’une conférence de presse dimanche, au cours de laquelle il a accusé le premier ministre du Canada d’être à l’origine de la hausse du coût de la vie.

«Après huit ans de Justin Trudeau les Canadiens ne peuvent plus payer leur facture pour leur logement, la nourriture et l’énergie», a-t-il affirmé, ajoutant qu’«un Canadien sur cinq saute des repas».

Le chef du parti conservateur souhaite que le prochain budget fédéral «ramène le gros bon sens chez nous».

«[Un budget] qui ramène des plus grands chèques de paie chez nous, qui ramène des prix chez nous, qui ramène des maisons et appartements abordables.»

Trois axes

Dans un premier temps, les conservateurs veulent «un système qui récompense le travail et encourage davantage le travail» avec des salaires plus élevés et des impôts plus faibles.

Pour faire baisser les prix, le parti veut également mettre fin aux augmentations de la taxe carbone et aux dépenses déficitaires qui font grimper l'inflation et les taux d'intérêt.

Enfin, Poilievre a indiqué vouloir offrir des logements plus abordables, notamment «en éliminant la bureaucratie» pour accélérer l’obtention des permis de construire.

«On veut un pays qui fonctionne pour les travailleurs d’abord et avant tout», a-t-il souligné.

Rappelons que vendredi, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé que le prochain budget fédéral sera déposé le mardi 28 mars.