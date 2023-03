Sa bonne humeur va nous manquer: Nathalie Simard est éliminée de la téléréalité «Sortez-moi d’ici!»

La sympathique Nathalie Simard, qui met de la vie au camp, a été éliminée dimanche au terme du quatrième épisode de la téléréalité «Sortez-moi d’ici!».

La chanteuse et animatrice de 53 ans, dont le côté rigolo, la bienveillance et l’empathie ont marqué les esprits, manquera assurément aux fidèles de l’émission de TVA. C’est comme si on avait découvert une nouvelle Nathalie, bien qu’elle soit dans l’œil du public depuis le début des années 1970.

«Je suis quelqu’un qui a le bonheur facile, qui aime rire, qui aime avoir du "fun" et qui est un clown», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Comme ses deux autres camarades qui prenaient part au défi d’élimination, soit Andréanne A. Malette et Jean Michel Leblond, Nathalie devait estimer le nombre de souris qui grouillaient dans une boîte dont elle ne voyait pas le contenu. Seules ses mains lui permettaient de les dénombrer, mais comme ces petites bestioles ont la bougeotte, ce n’était pas une mince tâche.

Il y avait en tout et pour tout 68 souris dans la boîte, oui, 68, mais Nathalie ne s’est pas fait assez confiance en se disant que 45, son premier chiffre en tête, était trop élevé. Sa réponse aux animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion a plutôt été 15 rongeurs. Erreur. Si elle avait opté pour 45 souris, elle n’aurait pas été éliminée et c’est plutôt Andréanne A. Malette qui serait rentrée au Québec.

«J’étais rendue à 45 souris, mais c’est un manque de confiance en moi, je me suis dit: "Ça ne se peut pas, c’est un attrape-nigaud". Quand j’ai dit ça à la production après et les filles criaient!»

Écoutez son entrevue à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Fierté

Même si son séjour a été plus court que prévu, Nathalie Simard est «très fière» de son parcours. Elle dit avoir «trouvé le temps long» à force de manger du gruau, du riz, des fèves et des têtes de poisson, en plus des défis. «J’ai appris que j’avais encore beaucoup de courage. C’est comme si la vie m’avait remise au défi et je sais que je suis capable d’aller jusqu’au bout.»

Étant donné que les campeurs vivent dans des conditions difficiles, en pleine jungle et avec un régime alimentaire (très) de base, ils se serrent rapidement les coudes. C’est pour ça que Nathalie a tendu l’oreille et s’est mise en mode écoute quand ses camarades avaient besoin de ventiler.

Peu de temps après son arrivée au Costa Rica, elle a elle-même craqué, un moment qui lui a permis de sortir le méchant pour mieux poursuivre cette «aventure humaine incroyable». «Ça n’arrêtait pas, j’avais de la grosse "pe-peine". J’ai décidé de m’ouvrir aux campeurs, j’avais peur des commentaires du public, mais j’ai cassé ça, j’ai été accueillie et j’ai ensuite pu plonger dans la téléréalité», a-t-elle souligné.

Nathalie Simard, qui est marraine de la Maison la Grande Ourse Montérégie, le premier centre de thérapie pour femmes ayant été victimes de crimes à caractère sexuel – elle présente les 1er et 2 avril une conférence en chansons au profit de cet organisme –, est ravie que «Sortez-moi d'ici!» soit l'émission la plus regardée à la télé québécoise, d’autant plus qu’elle propage des valeurs humaines comme l’altruisme, le courage et de dépassement de soi. «On n’est pas dans les coups de couteau dans le dos pour éliminer quelqu’un!»

Soulignons au passage le défi «L’étoile de l’enfer», dans lequel Livia Martin a fait preuve d’un sang-froid extraordinaire en se mesurant, sans pouvoir bouger, à des crabes, à des vers de terre, à des mille-pattes, à des chenilles, à des coquerelles et à des rats. Ça devait crier dans les chaumières.

À la toute fin de ce quatrième épisode, on a par ailleurs appris qu’un nouveau campeur se joindra à l’aventure, sans en dire plus. Histoire à suivre.

Produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est diffusée à 18 h 30, à TVA, soit juste avant «La Voix».

«Sortez-moi d’ici...mais pas tout de suite»

Nathalie Simard et Marianne St-Gelais reviennent à peine du Costa Rica où elles sont retournées en février pour visiter le pays de la Pura Vida, périple qu’il sera possible de suivre dans la nouvelle émission «Sortez-moi d’ici... mais pas tout de suite» sur Évasion.

Les deux amies feront découvrir ce magnifique pays aux abonnés de la chaîne spécialisée et quatre campeurs – on ne connaît pas encore leur identité – se joindront à elles. «Il y a des surprises, on fait des visites, on fait d’autres défis. On n’était pas dans la jungle, cette fois, on était dans des "resorts". C’est un pays à voir au moins une fois dans sa vie!» a dit Nathalie Simard.

Les 10 épisodes de «Sortez-moi d’ici... mais pas tout de suite» seront diffusés à compter du lundi 15 mai, à 20 h, à Évasion.