154 restes humains et six corps dans un entrepôt plutôt qu’au crématorium

Un crématorium qui entreposait des corps et des restes humains dans un entrepôt depuis des années se retrouve dans l’eau chaude.

Quand les forces de l’ordre sont intervenues dans l’entrepôt loué par l’Oceanview Cremations Corporation, elles ont découvert six corps et les restes humains incinérés de 154 défunts dont certains y étaient depuis près de dix ans.

Ce sont les familles des gens décédés qui tentaient de localiser leurs proches sans succès qui ont mis la puce à l’oreille des autorités en critiquant le crématorium sur Yelp.

«Je pense que si les familles n'avaient pas commencé à se plaindre, nous ne serions probablement même pas ici en ce moment», a déclaré la lieutenante Tya Modeste du bureau du shérif du comté d'Alameda.

Selon la policière, la licence du crématorium était suspendue depuis 2018, mais il continuait à faire des affaires.

Oceanview Cremations Corporation pourrait avoir été autorisé à incinérer des corps, mais non pas à les entreposer.

«C'est ainsi qu'ils ont fini par placer les dépouilles et les cendres des défunts dans l’entrepôt afin qu’ils ne soient pas dans les locaux du crématorium. Le problème, c’est que l'entrepôt n'était pas non plus autorisé à stocker les restes», ajoute Tya Modeste.

Le 28 février, le Bureau du coroner a été informé par le California Cemetery and Funeral Bureau de ce qui se passait dans l'entrepôt.

Le 1er mars, l’entrepôt a été investi. Six corps et 154 restes humains datant de 2013 à 2021 y ont été découverts.

«Cinq des six personnes décédées que nous avons récupérées ont été identifiées», ajoute la policière.

Les familles qui n’avaient pas réussi à joindre le crématorium avaient supposé que les corps avaient été incinérés et les cendres dispersées conformément à leur contrat.

«Certaines des cendres devaient être répandues en mer et cela ne s'est manifestement pas produit», précise Tya Modeste.

Les familles des 154 corps incinérés ont été informées par les autorités.

Oceanview Cremations n'a pas commenté la déplorable situation.

D'après NBC 15