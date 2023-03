7 conseils à ne pas oublier lors de votre déclaration de revenus

À moins de deux mois de la date limite de la déclaration de revenus pour l’année 2022, voici sept astuces pour vous faire économiser de l'argent.

«C’est une autre année d’adaptation à ce qui s’est passé en 2020. Il existe plusieurs programmes qui seront discontinués dès l’an prochain», explique un conseiller en gestion de patrimoine chez ASSANTE capital, Antoine Chaume Legault.

Le crédit d’impôt pour l’achat d’une nouvelle propriété

«Les gens qui ont acheté une nouvelle propriété. Le montant a été augmenté jusqu’à concurrence de 10 000$, ce qui donne concrètement 3000$ en crédit d’impôt au niveau provincial et fédéral», dit-il.

Télétravail

C’est la dernière année du programme qui permet de déduire des dépenses en raison du télétravail. C’est deux dollars par jour jusqu’à concurrence de 500$.

«Il faut être à la maison en raison de la COVID-19. Si vous êtes à la maison parce que l’employeur a décidé d’instaurer du télétravail, vous n’êtes pas éligible. C’est une petite particularité qui est importante cette année», avertit le spécialiste.

Crédit d’impôt pour les aînés

«C’est un programme qui est très généreux. Les aînés qui ont 70 ans et plus peuvent obtenir un crédit d’impôt jusqu’à 4000$ pour un couple en fonction de certains barèmes de revenu. Par exemple, le crédit d’impôt est à 100% pour une famille qui a 40 000$ et moins en revenus familiaux par année. Toutes les familles qui ont moins de 120 000$ et moins auront le droit à une partie de ce crédit d’impôt», mentionne-t-il.

Prestation dentaire pour les enfants

«C’est une prestation non imposable qui va venir aider les parents qui ont des enfants de 12 ans et moins. Ils peuvent recevoir entre 260$ et 650$ pour des frais médicaux dentaires s’ils n’ont pas accès à un régime privé qui couvre ces coûts», souligne-t-il.

CELI

«Le CELI est rendu à 6500$ pour les gens qui reçoivent un de l’argent en héritage ou dans la vente d’une maison. Pour ceux qui n’ont jamais cotisé, on peut placer jusqu’à 88 000$. Il va avoir également le CÉLIAPP qui est un régime très généreux pour les futurs nouveaux acheteurs qui permet de cotiser jusqu’à 8000$», conseille M. Chaume Legault.

Profit d’une voiture

Si vous avez vendu votre voiture lors de la dernière année pour profiter du manque de véhicule sur le marché, vous devez faire attention.

«Si vous vendez un bien à usage personnel comme une voiture ou un bateau et vous faites un profit par rapport au prix de votre achat, vous devez déclarer un gain en capital qui sera imposable. La règle commune est 50% imposable au taux marginal d’imposition, donc il faut faire très attention et il est important de le déclarer», dit-il.

Règle anti-flip

«Si vous n’habitez pas la propriété pendant 12 mois consécutifs, elle sera considérée comme un travail actif, un revenu d’entreprise. Vous devriez payer de l’impôt pour freiner la croissance des valeurs», explique l'expert de passage à l'émission 100% Nouvelles.