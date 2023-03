Bonnardel ira à Amqui: «On va tout faire pour supporter la communauté»

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, se rendra à Amqui mardi en compagnie de deux autres députés afin d’aller à la rencontre des résidents touchés par la tragédie.

En entrevue à LCN, il était encore sous le choc à l'idée que le conducteur d'une camionnette ait pu foncer sur des piétons, faisant 2 morts et 9 blessés dont 2 graves.

«Je suis complètement bouleversé par cette tragédie à Amqui, affirme-t-il. Je veux envoyer toutes mes condoléances, toutes mes pensées à ces familles.»

«J’ai parlé à la mairesse tantôt pour lui dire que j’allais être à Amqui avec la ministre responsable Maïté Blanchette Vézina et Pascal Bérubé, le député de Matane, continue-t-il. C’est une tragédie incommensurable.»

Il s’agit de la deuxième tragédie en un peu plus d’un mois, avec le drame de Laval du 8 février, qui implique un véhicule.

«Je ne veux pas présumer d’un autre problème de santé mentale, mais c’est difficile à accepter de s’imaginer qu’un autre homme aurait décidé de prendre la vie d’honnêtes citoyens, de frapper ces gens qui marchent tranquillement sur la route et qui ne peuvent pas s’imaginer qu’à l’instant présent on peut être frappé par un fou, affirme le ministre. C’est impensable que ça puisse arriver. C’est une horrible tragédie.»

Il a également rappelé l’importance des services de soutien psychologique dans ce genre de drame.

«Il y a des intervenants psychosociaux qui sont à l’hôpital et près du site pour aider et parler à ces gens si besoin est. On va tout faire en notre pouvoir pour être capable de supporter la communauté pour leur donner notre appui et leur amener de l’aide.»

«On manque de mots et je dis aux gens là-bas que le Québec pense à vous», ajoute-t-il.

