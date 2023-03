EN DIRECT | Une camionnette fauche plusieurs piétons à Amqui

Au moins deux personnes ont été happés à mort par une camionnette qui a délibérément foncé sur elles au centre-ville d'Amqui dans le Bas-Saint-Laurent. Plusieurs autres piétons se trouvent dans un état grave.

Voici les derniers développements:

18h | Au moins deux personnes tuées par une camionnette; il s’agit d’un geste délibéré selon ce que TVA Nouvelles a appris

Le suspect, qui souffrirait de problèmes de santé mentale, est rencontré par les policiers.

17h45 | Le premier ministre François Legault réagit

C’est bouleversant ce qui s’est produit à Amqui. Toutes mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Merci aux premiers répondants présents sur le terrain. @fbonnardelCAQ suit la situation de près. — François Legault (@francoislegault) March 13, 2023

17h35 | La mairesse d'Amqui de tout coeur avec les victimes

«Je veux que les gens d’Amqui et de la Matapédia soient rassurés, on est là pour les accompagner. On est de tout cœur avec eux autres», dit la mairesse de la municipalité, Sylvie Blanchette.

«Normalement ça arrive ailleurs. Ça n'arrive jamais chez nous ces affaires-là (...) Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui peut se passer.»

16h40 | Code orange déclenché à l’hôpital d’Amqui

Un «code orange» est déclenché à l’hôpital d’Amqui pour s’assurer d’avoir suffisamment de ressources pour traiter les blessés.

Un code orange a été déclenché à l’hôpital d’Amqui en raison des no beaux blessés. Tous les effectifs de l’hôpital sont monopolisés. Du support psycho-social est offert à Amqui pour les témoins de l’accident. #tvanouvelles — Katia Laflamme (@katialaflamme) March 13, 2023

Du support psychosocial est proposé aux personnes qui ont été témoins de l'accident.

16h34 | Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, dit «suivre la situation de près»

Enquête en cours. Les informations préliminaires rapportent un grave accident à Amqui. Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près. Nous sommes en contact avec le député @PascalBerube et notre ministre régionale @MaiteVezina. https://t.co/KA2zlc1zAO — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 13, 2023

16h17 | Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, annonce qu’il se rend sur les lieux du drame

Je prend la direction d’Amqui et j’annule ma présence de demain à l’@Assnat. Je suis en communication avec le ministre @fbonnardelCAQ. Le bilan serait très lourd. Plus d’informations à venir. Je suis troublé par ce qu’on me rapporte. https://t.co/Mpwx2K9Hnx — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 13, 2023

16h09 | Plusieurs piétons fauchés par une camionnette

Plusieur piétons qui marchaient en bordure du boulevard Saint-Benoit Ouest ont été fauchés par une camionnette au centre-ville d’Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent.

La Sûreté du Québec évoque plusieurs blessés, dont certains se trouvent entre la vie et la mort.