S’il est un phénomène qui fait sacrer les Québécois au printemps, ce sont bien les nids-de-poule.

Richard Martineau n’en revient pas non plus du manque d’entretien des routes de la province et surtout du manque d’imputabilité des villes et du gouvernement qui n’indemnisent pas les citoyens qui brisent sur leur véhicule en roulant dans un trou sur la chaussée.

«Pour les routes, l’État n’est pas responsable. Si ce n’est pas leur responsabilité, c’est la responsabilité de qui? La devise du Québec, c’est shit happens! Il n’y a pas personne de responsable, personne d’imputable», grogne notre chroniqueur qui déplore qu’il faut se battre pour se faire indemniser.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut