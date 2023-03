Risque d'arrêt des procédures: il subira finalement son procès pour homicide involontaire

Un homme accusé d’avoir bousculé mortellement un aîné de 92 ans, qui a bien failli échapper à la justice en raison d’un manque chronique de magistrats, pourra finalement subir son procès dès ce printemps.

Abraham Leblanc, 39 ans, fait face à une accusation d’homicide involontaire, pour un événement survenu devant chez lui en octobre 2019. Un conflit avait alors éclaté avec un voisin qui promenait son chien, Lionel Martineau.

L’accusé en serait venu à le pousser. Le nonagénaire avait été projeté au sol et s’était cogné la tête. Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Le procès de Leblanc s’est ouvert en septembre dernier, avec l’audition de requêtes. Les procédures devaient initialement se continuer ce mois-ci. Or, il y a eu confusion entre deux dossiers dont les accusés portent le même nom de famille.

Les parties ont donc tenté de trouver une nouvelle date pour le procès d’Abraham Leblanc. En janvier dernier, il a été décidé que les prochaines audiences auraient finalement lieu... en février 2024.

Mais l’accusé aurait pu entre temps bénéficier d’un arrêt des procédures pour délais déraisonnables. En effet, pour respecter les plafonds établis par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan, le procès de Leblanc devait se conclure à la fin de l’été.

Procès au printemps

Outrés d’une telle situation, les proches de la victime avaient multiplié les démarches pour éviter que le procès ne déraille, allant même jusqu’à écrire au ministre de la Justice.

« Le système de justice est malade. On est victime d’un manque de ressources, c’est injuste », avait témoigné Paul Martineau, lors d’une entrevue au Journal.

Puis, deux jours après la publication de notre reportage, les parties avaient été convoqués à une réunion d’urgence par la juge coordonnatrice.

Le dossier a été remis au rôle ce lundi. Lors de l’audience, le juge Benoït Gariépy a annoncé que le procès d’Abraham Leblanc aurait finalement lieu les 8, 9 et 10 mai prochain, plutôt que dans un an.

« Je suis vraiment satisfaite de la tournure. Ça fait depuis décembre dernier, quand on a constaté l’erreur [de date entre deux dossiers] qu’on est en mode solution pour devancer le dossier, mais on n’avait pas eu de retour », a commenté hier Me Marie-Claude Morin, procureure de la Couronne.

Pansement sur le bobo

La famille de Lionel Martineau s’est aussi réjouis de ce revirement.

«On est content, le dossier n’est plus à risque de déraper à cause de Jordan. Au moins, justice devrait se faire », a réagi Paul Martineau.

Mais il déplore qu’une pression médiatique ait été nécessaire pour que les choses changent.

« On a l’impression qu’ils ont été obligés de réorganiser leurs flûtes pour arranger les choses. Mais le problème est encore là, a-t-il dit. C’est comme si on avait mis un pansement sur le bobo. »