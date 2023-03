Shannen Doherty retrouve confiance grâce à une procédure cosmétique

Shannen Doherty qui se bat avec courage contre le cancer du sein depuis plusieurs des années est ravie d’avoir subi une procédure cosmétique. Elle a fait un microblading des sourcils.

«Depuis la chimio, j'ai des problèmes avec mes sourcils. Comme vous pouvez le voir, ils étaient clairsemés et je ne suis pas la personne qui aime se réveiller et les dessiner tous les matins», écrit sur Instagram la vedette de Beverly Hills 90210.

«Je suis plus que ravie et le regain de confiance que cela m'a donné est inestimable. Tu es le roi Tiago. Beaucoup d'appréciation et d'amour», appuie l’actrice de 51 ans.

La publication de Shannen Doherty intervient après qu’elle eut accusé SAG-AFTRA d'avoir annulé son assurance-maladie syndicale au milieu de sa bataille contre le cancer du sein métastatique de stade quatre, selon le Daily Mail.