Attaque contre un avocat: ils risquent 14 ans d’emprisonnement

Les deux individus qui avaient été acquités de tentative de meurtre sur un avocat de la Montérégie pourraient maintenant écoper de 14 ans de prison, alors que s’amorce l’étape de la plaidoirie sur la peine.

Il s’agit de la peine maximale que le Tribunal peut imposer en pour avoir déchargé une arme à feu, accusation pour laquelle ont été trouvés coupables Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et Daouda Dieng en novembre dernier.

Me Nicholas Daudelin, la victime, est venu raconter lundi le traumatisme avec lequel il vit depuis les événements qui sont survenus en mars 2020 à son domicile de Mont-Saint-Hilaire.

«C’est extrêmement déshumanisant, on m’a tiré comme si on chassait un chevreuil (...) Quand on sonne à la porte chez moi, je vais me cacher (...) Il m’arrive de me plaquer contre les murs de ma résidence même trois ans après les événements(...) Je suis comme anesthésié. Je n’ai plus de moments de joie. Quand est-ce que je vais me remettre à vivre comme avant?’»

Selon la théorie de la poursuite, c’est Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette, aussi accusé dans cette affaire, qui avait commandé l’attaque.

À l’époque, Malo se trouvait au cœur d’un litige civil de quelques millions de dollars avec Mouvement Desjardins, que représentait Me Daudelin. Les plaidoiries sur la peine se poursuivent lundi après-midi.