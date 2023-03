ZEC Martin-Valin: certains motoneigistes n’auront plus à payer le tarif journalier

Près d'une semaine après avoir été plongée au cœur d'une controverse concernant des droits de passage, la direction de la ZEC Martin-Valin a confirmé avoir obtenu une exemption temporaire pour les motoneigistes membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Ils n'auront donc plus à payer le tarif journalier imposé par la ZEC depuis le début de saison. Toutefois, cette exemption s'applique uniquement aux motoneigistes qui circulent dans les sentiers fédérés situés sur la ZEC.

Tous les autres, dont les adeptes de hors-piste, devront obligatoirement s'enregistrer et payer un droit de circulation, sinon ils s'exposent à une amende.

La ZEC a pris cette décision après avoir eu plusieurs rencontres et discussions avec la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay et le ministère de la Faune.

La ZEC Martin-Valin réitère sa volonté de demeurer ouverte à l'année et se dit ouverte à entamer des discussions avec ses partenaires afin d'obtenir une entente permanente et durable.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a affirmé être soulagée du dénouement de ce dossier.

«Ça va se régler. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, a-t-elle indiqué. Pour l'an prochain aussi, c'est certain. On va s'asseoir tous ensemble et travailler en collaboration.»

Plusieurs motoneigistes et commerçants ont dénoncé la semaine dernière cette nouvelle tarification imposée par la ZEC.

Selon les commerçants, de nombreux motoneigistes menaçaient de boycotter les Monts Valin.