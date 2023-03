Aide médicale à mourir: la notion de refus après une demande doit être clarifiée

Un protocole doit être mis en place pour guider les soignants face aux patients qui refusent de recevoir l’aide médicale à mourir après en avoir fait la demande anticipée, et alors qu’ils ne sont plus jugés aptes à prendre une décision éclairée.

C’est ce qu’ont affirmé plusieurs groupes mardi lors des consultations sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes d’un trouble neuromoteur.

En matinée, le coprésident du groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’aide médicale à mourir, Jocelyn Maclure, a exprimé que la notion de refus est à ses yeux «trop floue» dans la forme actuelle du projet de loi.

«Si la personne n’est pas lucide, ce n’est pas un refus, c’est une résistance», a précisé M. Maclure.

«Si on permet les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, c’est pour respecter la volonté des personnes alors qu’elles étaient aptes à prendre la décision», a-t-il également fait valoir.

Comme il s’agit d’une question délicate, M. Maclure a proposé aux parlementaires de prévoir l’élaboration d’un protocole pour guider le personnel soignant dans l’évaluation de l’aptitude d’une personne à revenir sur sa décision de recevoir l’aide médicale à mourir le moment venu.

S’il s’avère que la personne «résiste» plus qu’elle «refuse», en présentant par exemple des signes d’agitation avant la procédure, la prestation de l’aide médicale à mourir devrait être reportée plutôt que radié. Si la demande est faite dans un moment de lucidité, M. Maclure est d’avis qu’il pourrait en être autrement.

La directrice de la recherche de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, Nouha Ben Gaied, partage le constat du groupe d’experts.

«Il ne faut pas s’arrêter à cette résistance au soin, et continuer avec le processus de l’aide médicale à mourir», a-t-elle affirmé, en soulignant toutefois que ce soin doit être «un dernier recours» et n’être considéré que dans des «conditions de déclin avancé et irréversible».

Implication des proches

La coprésidente du groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et l’aide médicale à mourir, Me Nicole Filion, a quant à elle exprimé qu’une «plus grande implication des proches» pourrait être prévue dans le cas où une personne malade en exprimerait la volonté «de manière explicite ou tacite».

Selon M. Maclure, une interprétation trop étroite du projet de loi pourrait conduire le personnel soignant à ne s'entretenir qu'avec une personne qui a été désignée «tiers de confiance».

Un tiers de confiance, selon ce qui est proposé, doit signaler à l'équipe médicale que la personne malade est en souffrance pour procéder à un examen médical, qui conduira éventuellement à la prestation de l'aide médicale à mourir.

Si le personnel soignant considère que l'état d'une personne s'est suffisamment dégradé, l'aide médicale à mourir pourrait être donnée, malgré l'opinion défavorable d'un tiers de confiance, croit le groupe d'experts, afin de respecter la volonté de la personne au moment où elle était apte à prendre sa décision.

Consultation

Rappelons que le projet de loi 11 propose de permettre aux personnes atteinte d’un handicap neuromoteur d’avoir accès à ce «soin de fin de vie».

En mêlée de presse quelques instants avant le début des travaux de la commission, la ministre délégué à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a souligné l’importance de préciser la notion d’handicap, quand on lui a demandé pourquoi circonscrire l’accès à l’aide médicale à mourir aux handicaps neuromoteurs.

«La notion d’handicap est un concept extrêmement large (...). Je pense que c’est extrêmement important qu’on puisse amener les nuances et baliser, par principe de prudence, et c’est pour ça qu’on amène la notion d’handicap «neuromoteur», a-t-elle dit.