Alcool au volant: accusé d’avoir tué un proche en conduisant en fou

Un Montréalais qui avait causé la mort d’un proche lors d’une violente sortie de route à Montréal-Nord après avoir roulé en fou alors qu’il aurait été saoul fait maintenant face à une kyrielle d’accusations en lien avec l’alcool au volant et la conduite dangereuse.

«Il a conduit son véhicule automobile d’une façon dangereuse pour le public et a causé la mort d’Adrian Cabello», peut-on lire dans la sommation envoyée il y a quelques jours à Jose Daniel Cruz Gochez, mais qui vient d’être rendue publique au palais de justice de Montréal

Cruz Gochez, un résident de Montréal-Nord âgé de 33 ans, aurait commis son crime au petit matin du 2 avril 2022. Selon nos informations, même s’il n’était que 6h20, l’accusé avait un taux d’alcoolémie supérieure à la limite légale. Cela ne l’aurait toutefois pas empêché de monter à bord d’une rutilante Mercedes C400, avec son ami assis sur la banquette du passager.

Or, une fois sur le boulevard Industriel non loin de chez lui, Cruz Gochez aurait accéléré, jusqu’à perdre le contrôle du véhicule. Il aurait ainsi franchi plusieurs voies pour rentrer dans une clôture et se retrouver en sens inverse de la circulation.

Photo d'archives, Agence QMI (Thierry Laforce)

Le véhicule a terminé sa course en heurtant violemment un arbre, du côté passager. M. Cabello, 34 ans, a été grièvement blessé et son décès a été constaté à l’hôpital.

Cruz Gochez, de son côté, aurait subi des blessures superficielles et lors de son arrestation, il se serait montré particulièrement agressif envers les policiers, a-t-on pu apprendre.

S’en est suivie une longue enquête policière, qui a impliqué des reconstitutionnistes et des analyses biologiques, entre autres. Et un an plus tard, la Couronne a estimé avoir recueilli suffisamment de preuve pour accuser Cruz Gochez.

Photo d'archives, Agence QMI (Thierry Laforce)

Il fait maintenant face à quatre accusations, dont de conduite dangereuse causant la mort ainsi que de facultés affaiblies causant la mort.

Cruz Gochez, qui a quelques antécédents judiciaires en matière de fraude à l’identité et d’agression armée, a déjà passé quelques courts séjours en prison.

Dans ce cas-ci, il comparaitra en liberté, dans les prochaines semaines.