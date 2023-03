Attaque au véhicule-bélier : «on ne veut plus vivre ça», déplore Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ne souhaite plus voir de personnes souffrant de maladies mentales causer des tragédies comme celles de Laval et d’Amqui.

«La détresse mentale des gens qui en souffre peut faire dramatiquement souffrir d’autres personnes et je ne connais pas les détails et ça va peut-être prendre du temps, mais un moment donné, on a envie de dire : "Ok, on ne veut plus vivre ça"», dit-il

Lorsqu’il a commencé son point de presse, mardi soir, le chef du Bloc a mentionné qu’il sentait le besoin de se rendre à Amqui.

«J’étais à Bécancour et je me suis simplement dit que j’allais continuer, j’allais me rendre», affirme-t-il.

Sans comparer les drames qui ont secoué le Québec dans les dernières années, M. Blanchet a ressenti une peine semblable à celle qu'il avait expérimentée lors de la tragédie de Lac-Mégantic en 2013.

«J’imaginais un drame dans une communauté de 6000 personnes. Ce n’est pas une question de dimension, mais ça m’a ramené à la tragédie de Lac-Mégantic que j’ai vécue à l’époque au gouvernement, comment ça peut blesser et lacérer une communauté», dit-il.

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.