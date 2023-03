Des soupçons de plus en plus grands contre un sénateur pro-Pékin qui s'oppose au registre des agents étrangers

La croisade d’un sénateur indépendant d’origine chinoise nommé par Justin Trudeau contre le registre des agents étrangers, une des mesures phares des libéraux pour contrer l’ingérence de Pékin, suscite l'ire de nombreux observateurs.

Le sénateur de Colombie-Britannique Yuen Pau Woo compare le registre que le fédéral veut mettre en place à une vieille loi raciste de 1923, qui interdisait l’entrée au pays des immigrants chinois et obligeait tous ceux déjà installés à s’enregistrer.

Au Journal, il affirme soutenir la tenue de consultations sur un registre et encourage les Canadiens «à réfléchir à comment ce registre peut être développé de façon à ne pas punir et stigmatiser certaines communautés, étouffer le débat politique légitime et favoriser l’esprit de clocher».

Mais de nombreux observateurs voient dans son argumentaire l’empreinte de la propagande du régime communiste de Pékin.

L’homme de Pékin au Sénat

M. Woo est «l’homme de Xi [Jinping] au Sénat canadien», a pesté sur Twitter Paul Maddison, un ex-officier de la Marine royale canadienne et haut-commissaire du Canada en Australie, aujourd’hui au UNSW Defence Research Institute à Canberra.

Kayum Masimov, du Projet de défense des droits des Ouïghours, soutient lui aussi que la rhétorique du sénateur rappelle celle de Pékin, qui brandit l’épouvantail du racisme antiasiatique chaque fois qu’il se sent menacé.

«Nous les personnes d’origines asiatiques, nous sommes les premières victimes de l’ingérence, on la vit tous les jours, dit-il. Sans action de la part du gouvernement, sans registre, tant que la GRC n’aura pas les outils pour nous défendre, ça ne changera pas.»

M. Masimov soupçonne que «M. Woo agit au sein du Parti communiste chinois. On n’en a pas la preuve solide, mais tout son comportement et son discours représentent le Parti communiste.»

L’ex-ambassadeur et ex-ministre conservateur Chris Alexander ajoute que le sénateur «s’est déjà montré prêt à servir de porte-parole du Parti communiste chinois lors des attaques de ce dernier contre l’état de droit au Canada».

Gestes douteux

M. Alexander a réclamé la démission de M. Woo en 2021, après qu’il eut salué la libération de la directrice financière de Huaweï, Meng Wanzhou, en faisant circuler une lettre d’opinion indiquant qu’elle avait été prise en otage. Peu après, il participait à une cérémonie célébrant les 72 ans du régime communiste chinois à Vancouver.

M. Masimov ajoute que le sénateur Woo a voté contre une motion assimilant le traitement de la minorité ouïghoure en Chine à «un génocide», encourageant 32 autres sénateurs à l’imiter.

Le sénateur indépendant se défend en indiquant que «ces allégations, qui émanent de personnalités éminentes, sont la preuve des dangers d’un registre des influences étrangères».

«Ils m’ont accusé d’être un agent étranger non pas en se fondant sur des preuves d’ententes avec un gouvernement étranger, mais uniquement sur mon opinion, dit-il. Imaginez si nous nous engagions dans cette voie avec d’autres Canadiens qui ne bénéficient pas des protections dont je dispose.»

L’idée d’un registre des agents étrangers est inspirée de l’Australie, où ceux qui font des représentations auprès des élus pour le compte de gouvernements étrangers doivent le déclarer publiquement, sous peine d’être tenus criminellement responsables.