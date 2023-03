Drame à Amqui : comment gérer l’insécurité et l’anxiété?

Après la tragédie qui secoue le Québec depuis lundi et elle-même qui survient peu après le drame de Laval où un chauffeur d’autobus a percuté une garderie délibérément, l’anxiété peut surgir non seulement chez les proches des victimes, mais peut également faire naître un sentiment d’insécurité dans la population.

Dre Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, en entrevue à TVA Nouvelles, explique que «le cerveau a tendance à encoder et à retenir les mauvaises nouvelles et à surinvestir davantage», ce qui peut mener à une surreprésentation de ces tristes nouvelles.

«Plus c’est près de nous, plus on s’identifie aux individus qui sont touchés, plus on se sent touché soi-même», ajoute-t-elle.

«Il est normal pour les êtres humains de vouloir trouver un sens à ces événements», dit la présidente, toutefois, elle mentionne qu’il ne faut pas l’inventer ce que l’on ne sait pas.

«La meilleure façon de se protéger de l‘anxiété, c’est d’avoir du contrôle sur certaines choses», dit-elle.

Elle transmet d’ailleurs ses pensées aux familles des victimes éprouvées par le drame.