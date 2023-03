Drame d'Amqui: François Bonnardel fera le point ce midi

Au lendemain de la tragédie d’Amqui, dans la vallée de la Matapédia, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel est sur place pour fera le point sur le drame à midi.

Deux hommes ont perdu la vie et six autres personnes ont été transférés par avion-ambulance à l’hôpital à Québec. Parmi elles, trois sont dans un état critique et les autres sont stables, incluant deux enfants, a informé le CHU de Québec-Université Laval.

Le chauffard, qui a agi seul dans sa camionnette lorsqu’il a happé d'innocents passants de façon volontaire, n’a toujours pas été accusé dans cette affaire. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en était toujours a traiter les informations des enquêteurs et les témoignages des citoyens, mardi matin.

Voyez le point de presse de François Bonnardel sur toutes nos plateformes ce midi.