Il est temps d’écouter les professeurs de littérature au collégial!

En 1989, le Conseil des collèges a publié un rapport intitulé La qualité du français au collégial : éléments pour un plan d’action. Le préambule explique qu’« [o]n ne compte plus les témoignages selon lesquels les élèves québécois [...] manifestent de sérieuses lacunes dans la maîtrise du français enseigné comme langue maternelle. Le collégial n’échappe pas [...] aux critiques à cet égard. » S’ensuivent une série de recommandations afin d’améliorer le français des étudiants de cégep; ironiquement, il est souligné que leur mise en place « ...est urgente et prioritaire ».

Aujourd’hui, ce débat refait surface, comme si le temps s’était figé en 1989 et qu’il fallait rejouer le jour de la marmotte. Le Rapport sur la maîtrise du français au collégial, déposé le 10 mars 2023, constate les mêmes problèmes que le Conseil des collèges et ses recommandations sont similaires à plusieurs égards.

Donc, pourquoi devrait-on encore faire lire Molière, Michel Tremblay, Dany Laferrière ou Annie Ernaux en 2023? Pourtant, l’enseignement de l’analyse littéraire et de la dissertation est en soi une façon d’appliquer les règles de grammaire. En bonus, il y a l’acquisition d’une culture issue de la francophonie mondiale, un élément de fierté qui contribue au sentiment d’appartenance des Québécois à leur langue. Justement, les coautrices du rapport en question sont d’avis que « la langue française [doit être] véritablement une richesse présente au cœur de la vie sociale. »

Or, afin de motiver les étudiants pour leurs cours de littérature, quelle est la solution? Les transformer en cours de grammaire tout en repoussant la littérature dans un coin sombre au profit de textes courants? La réponse est complexe, car tout est une question de goût. À cet effet, la Fédération étudiante collégiale du Québec propose d’assouplir les devis des cours de français afin de diversifier les sujets littéraires à l’étude. C’est une belle avenue qui mérite d’être explorée, afin de voir l’impact de cette méthode sur la motivation des élèves et, par extension, sur leur réussite.

Toutefois, imposer la grammaire au cégep n’est pas garant d’enthousiasme estudiantin. En fait, l’intérêt d’un élève pour sa langue dépend de la maîtrise de la grammaire acquise durant son parcours académique. Selon une étude universitaire en didactique intitulée Une exploration de la motivation en grammaire du français d’élèves du secondaire québécois (2021), « ...les élèves qui tendent à être plus confiants en leur compétence en grammaire y accordent généralement une plus grande valeur. » Conclusion : les élèves moins habiles en français sont moins motivés. Or, c’est précisément pour ceux-ci qu’il est actuellement recommandé d’imposer plus de grammaire au niveau collégial...

Somme toute, la motivation des étudiants en difficulté est le nerf de la guerre. Souligner sans cesse leurs faiblesses n’est pas une solution. L’étude de la littérature, toutefois, permet d’acquérir une sensibilité au monde, une fierté quant à sa culture, une réelle empathie ainsi qu’une façon de ralentir ce monde hypermoderne qui nous étourdit. Cela permet également la consolidation de compétences en écriture par la rédaction d’analyses littéraires. Comme le soulignait le philosophe français Alain : « Comment apprend-on une langue? Par les grands auteurs, non autrement. »

Les professeurs de littérature sont les premiers intervenants en termes de qualité du français écrit au collégial. Ils prennent cet aspect de leur travail à cœur. Comme pour chaque jour de la marmotte, personne n’a daigné les consulter avant de faire des recommandations. Et si les solutions venaient de leur côté, pour une fois?

Olivier Ménard, Enseignant au département de français et de littérature, Collège Montmorency