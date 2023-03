La CAQ refuse une motion sur la liberté de presse

Le gouvernement caquiste a refusé une motion demandant aux élus de ne pas s'attaquer personnellement à des journalistes ou des médias. Le superministre Pierre Fitzgibbon croit même que les sources du Journal devraient être divulguées.

Les récentes attaques du ministre Pierre Fitzgibbon envers des médias, principalement Le Journal, ont poussé les libéraux à déposer une motion sur l'importance «pour tout membre de l'Assemblée nationale, d'éviter de remettre en cause ce principe» de la liberté de presse.

Cette motion déposée mardi après-midi par le leader de l’opposition officielle, Monsef Derraji, mentionnait que les élus ne doivent pas s'attaquer personnellement à des journalistes, des médias ou des membres de La Tribune de la presse.

Or, les parlementaires de la CAQ ont tout simplement refusé de se prononcer sur cette question. Le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a aussi refusé d’expliquer cette décision.

«Nous avons été consternés de voir que la CAQ a rejeté la motion que nous avons déposée», a déploré Monsef Derraji.

Critique de Fitzgibbon

Ce week-end, notre Bureau parlementaire publiait un portait du superministre de l’Économie et de l’Énergie dans lequel plusieurs ministres et élus ont témoigné anonymement de son attitude, et de ses relations avec les médias. Certains signalaient qu’il en menait très large.

En retour, le ministre s’est encore attaqué au travail journalistique du Journal, affirmant qu’il n'accorde aucune crédibilité aux reportages dont les sources citées ont demandé le couvert de l'anonymat. Il souhaite même qu’elles soient révélées.

«Les sources, il faudrait qu’elles soient divulguées», a-t-il déclaré. «Je ne donne pas d’importance aux journalistes qui ont des citations anonymes».

Il a également lancé une pointe à ses collègues qui ont osé parler aux journalistes.

«Moi, je respecte les règles, je ne parle jamais des choses qui se passent au conseil des ministres», a indiqué M. Fitzgibbon.

«Inconfort»

Dans les dernières semaines, Pierre Fitzgibbon s’est directement attaqué à des journalistes et à des médias, mécontent de la couverture et de certaines enquêtes le concernant.

À la suite d’un article sur une partie de chasse au faisan sur l’île de la Province à laquelle il a participé avec des amis et des hommes d’affaires, Pierre Fitzgibbon a qualifié le Journal de «tabloïde bas de gamme», une attaque qu’il a répétée depuis, en refusant toujours de révéler qui avait payé pour son activité sur l’île.

Ce type d’interventions crée des «inconforts» dans la famille caquiste, comme l’illustrait notre Bureau parlementaire samedi dernier.

«Personne ne devrait remettre en cause ce principe ni attaquer personnellement un média», a déclaré le libéral Monsef Derraji.

«Ce qui fait le fondement de ce super ministre là, c'est la tolérance inexplicable de François Legault à son égard. François Legault laisse aller son ministre, il a carte blanche», a ajouté son chef, Marc Tanguay.

LA MOTION IGNORÉE PAR LA CAQ

Que l’Assemblée nationale déclare que la liberté de la presse est un fondement de toute société démocratique. Qu’elle rappelle l'importance pour tout membre de l'Assemblée nationale d'éviter de remettre en cause ce principe en s'attaquant personnellement à des journalistes, des médias ou aux membres de La Tribune de la presse.