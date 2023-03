Le camping Havana Resort perd son permis d'alcool

Après de nombreux démêlés pour des infractions à la Loi sur l'Environnement, le Camping Havana Resort de Maricourt, en Estrie, s’est fait révoquer son permis d’alcool par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

Les gestionnaires du site sont déçus et n'en resteront pas là. Ariane et Laurence Perrier, les deux jeunes femmes qui se disent seules actionnaires de l’entreprise familiale, entendent contester la décision et en appeler du jugement devant le tribunal administratif du Québec.

Dans sa décision de révoquer le permis d'alcool des gestionnaires du site, la Régie invoque l'enjeu de l'acceptabilité sociale et la nuisance publique liée au bruit et à des événements de violence survenus sur le site depuis son ouverture en 2016.

Ainsi, entre juin 2017 et septembre 2022, la police a dû intervenir à plus de 100 reprises pour des plaintes de bruit visant le camping. Aussi, les autorités avaient été appelées en octobre 2017 à la suite d’une bagarre entre clients intoxiqués qui s’était soldée avec un transport à l’hôpital.

Une personne avait aussi été transportée d'urgence à l'hôpital pour y être hospitalisée aux soins intensifs après une surconsommation d’alcool en 2020.

Aux yeux des deux jeunes femmes, des précisions s'imposent. Les plaintes de bruit concernaient les activités d'animation de jour et sont déjà en grande partie réglées.

À partir de 22 h, aucune fête n'est tolérée, ont-elles précisé.

Dans sa décision, la régie retient les allégations de source policière selon lesquelles Ariane et Laurence Perrier ne seraient que des prête-noms pour leur père Dominic, qui prendrait toutes les décisions concernant le fonctionnement de l'entreprise et que ses liens présumés avec des membres du crime organisé peuvent soulever un certain nombre de questions.

Ariane et Laurence Perrier nient tout et qualifient ces prétentions de tissu de mensonges.

La saison de camping prenant son envol dans deux mois et demi, les gestionnaires du camping Havana Resort espèrent que les procédures d'appel ne s'éterniseront pas, parce que sans permis d'alcool, les campeurs n'auront pas le droit de consommer des boissons alcoolisées ailleurs que sur leur terrain.