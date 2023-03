Les moustiques choisissent leurs victimes, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude scientifique explique pourquoi les moustiques favorisent certaines personnes pour les piquer.

Des chercheurs ont découvert que sur les antennes des moustiques, il y a des «récepteurs» qui sont en mesure de distinguer les odeurs de peaux humaines, selon le média Ouest-France.

Les moustiques sont donc en mesure de faire la différence entre les animaux et les humains.

Cette nouvelle étude pourrait permettre de développer des produits plus performants pour repousser cet insecte.

Êtes-vous la cible des moustiques?

Cette avancée vient compléter les recherches qui avaient déjà révélé que les moustiques étaient attirés par la chaleur du corps, le CO2 et le groupe sanguin.

Par exemple, les femmes enceintes attirent deux fois plus les moustiques en raison que leur température corporelle est plus élevée et elles expirent 20% plus de gaz carbonique.

Les gens qui ont un groupe sanguin A ou O seraient plus ciblés que ceux qui sont de type B.