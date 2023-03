Les ratés d’un système informatique provoquent des délais dangereux en Estrie

Des radiologistes de l'Estrie sonnent l'alarme concernant des ratés dans l'instauration d'un nouveau système informatique. Selon eux, ces problèmes rallongent considérablement les délais pour recevoir un résultat d'examen et que ça pourrait entrainer des conséquences majeures sur la santé des patients.

Depuis l’automne 2022, les interprétations d’examen au département de radiologie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont réalisées avec un nouveau système informatique. Ce système ferait l’objet de plusieurs plaintes de la part des radiologistes.

«Il y a des problèmes majeurs sur la fonctionnalité et la visualisation des images pour donner une interprétation, indique le radio-pédiatre Dr Yves Patenaude. Tellement que plusieurs radiologues avons interpellé l’Association canadienne de protection médicale pour dire qu’il va y avoir des erreurs et on ne veut pas être imputable de ces erreurs-là à cause d’un système qui est dysfonctionnel.»

TVA Nouvelles a obtenu copie d’un courriel envoyé par un autre radiologiste de la région à la direction : «À la suite de problèmes techniques du nouveau système, le temps nécessaire à l’interprétation d’un examen a été grandement augmenté, ce qui a causé une prolongation du délai entre la réalisation des examens et l’interprétation. Ceci est une situation très dangereuse pour les usagers.»

À l’heure actuelle, environ 6000 patients en Estrie ont subi un examen et sont en attente d’un résultat. Selon le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ils étaient 5000 avant l’implantation du nouveau système informatique.

«Les radiologues passent plus de temps pour interpréter un résultat et on se ramasse avec des examens qui ont été faits au mois de décembre et qu’aucune interprétation n’a été faite encore. Dans des cas de cancer par exemple, ça a un impact majeur», déplore le Dr Patenaude.

La directrice des Services multidisciplinaires au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sylvie Martel, admet qu’une période d’ajustement a été nécessaire l’automne dernier, mais juge que le service est maintenant rétabli: «À l’heure actuelle, le système que nous offrons est de la même qualité qu’auparavant, malgré la période d’adaptation.

«Pour le moment, c’est le système que nous avons choisi au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et c’est le système qu’on va continuer à utiliser dans l’avenir.»

Dr Yves Patenaude se questionne d’ailleurs sur le choix réalisé par la direction du CIUSSS: «On avait offert un clé en main il y a trois ans à l’institution. Les radiologues, le ministère de la Santé et l’INESSS, on fournissait une équipe informatique et de l’argent pour installer le système informatique. Ça a été refusé par le CIUSSS de l’Estrie.»

«Une espèce d’élève rebelle»

Le Dr Gaétan Barrette a été président de l’Association des radiologistes du Québec de 1998-2006 et ministre de la Santé de 2014 à 2018 : «On a voulu mettre en place un système informatique uniforme et moderne au Québec. Sherbrooke, pour une raison que je ne m’explique pas, a choisi un système archaïque, désuet et dysfonctionnel.»

Il avance même que le CIUSSS de l’Estrie ne prend pas les budgets disponibles pour acheter de l’équipement moderne en radiologie.

«Sherbrooke est une espèce d’élève rebelle dans le réseau de la santé. C’était comme ça quand j’étais là, à ma connaissance c’est toujours le cas. À un moment donné il va falloir qu’à Québec on sonne la fin de la récréation. À Sherbrooke il y a une panoplie d’équipements désuets et c’est inacceptable.»